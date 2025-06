Mistrz świata chce, by PZPN zatrudnił takiego trenera. "Zasługujemy"

Reprezentacja Polski w fatalnym stylu poległa we wtorek w el. MŚ 2026 z Finlandią 1:2. Nikt nie był jednak zdziwiony po tym, co działo się w zespole przez ostatnie tygodnie. Puentą było odebranie opaski kapitana kadry Robertowi Lewandowskiemu i przekazanie jej Piotrowi Zielińskiemu. Piłkarz FC Barcelony nie mógł sobie pozwolić na takie traktowanie i publicznie ogłosił, że dopóki Probierz będzie selekcjonerem, to on w kadrze już nie zagra. - Fatalne było to, że ten konflikt wypłynął do mediów. To była najgorsza rzecz, jaka mogła się wydarzyć - powiedział legendarny siatkarz Marcin Możdżonek, mistrz świata i Europy.

Marcin Możdżonek przejechał się po Probierzu. "Uważam go za bardzo słabego trenera"

Eksperci od dłuższego czasu byli zgodni, że Probierz powinien podać się do dymisji. I takie samo zdanie ma Możdżonek, choć ten poszedł nawet o krok dalej. - Uważam Michała Probierza za bardzo słabego trenera, nienadającego się do prowadzenia polskiej kadry - oznajmił. I nagle wskazał, jakie cechy powinien mieć kolejny selekcjoner.

- Zasługujemy na bardzo dobrego szkoleniowca - przyznał w rozmowie z Maciejem Wapińskim. - PZPN powinien znaleźć jak największe fundusze, by zatrudnić człowieka, który będzie należał do europejskiego poziomu, poukłada tę reprezentację, wejdzie ze swoją miotłą i pozamiata. Musi pokazać plan i powiedzieć: albo jesteście ze mną i go realizujecie, a jeżeli komuś się nie podoba - to tam są drzwi - tłumaczył.

Faworytem do objęcia posady jest obecnie Jan Urban. Prezes Cezary Kulesza postanowił jednak ostatnio wyznaczyć innych kontrkandydatów, czyli: Jacka Magierę, Jerzego Brzęczka czy Adama Nawałkę. Chętnie naszą kadrę poprowadziliby również zagraniczni trenerzy - Nenad Bjelica czy Carlos Queiroz.

- Poukładać może to tylko osoba, która ma doświadczenie, zna się doskonale na piłce i będzie cieszyła się w szatni charyzmą oraz autorytetem. Chcę, żeby liderem naszej reprezentacji został trener z tymi właśnie cechami - skwitował Możdżonek.

Na koniec przejechał się za to po naszych piłkarzach. Sądzi, że brakuje im zaangażowania. - Wiem, jak zawodnicy poruszają się po boisku. Potrafię czytać mowę ciała, bez względu na to, jaka to jest dyscyplina sportu. To widać, kto, z jakim zaangażowaniem gra. Niestety bardzo często widziałem po postawie wielu zawodników (..) Niektórzy, idąc do reprezentacji, nie zadają sobie pytania: co mogę dać tej reprezentacji, tylko: co reprezentacja może dać mi - podsumował.