Milik zaoferowany trzem klubom. Jest i gigant. Może odejść jeszcze w sierpniu

Arkadiusz Milik latem tego roku został oficjalnie wykupiony przez Olympique Marsylia za osiem milionów euro. Wcześniej przez półtora roku grał we francuskim klubie na zasadzie wypożyczenia z Napoli. Niewykluczone jednak, że jeszcze latem po raz kolejny zmieni klub.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego piłkarze tak dużo zarabiają?

Nie tylko Benzema. Lewandowski rywalizuje z też z Alabą. I przegrywa

Trzy potencjalne kierunki transferu Milika

Karim Bennani, dziennikarz stacji "Prime Video Sport France" przekazał na Twitterze, że polski napastnik został zaoferowany trzem klubom. Mowa o Evertonie i Manchesterze United, a także Juventusie, o którym w kontekście ewentualnego transferu Milika mówi się praktycznie w każdym okienku transferowym.

Jeśli chodzi o oba kluby z Premier League, ich nazwy pojawiły się nieprzypadkowo. Zarówno Manchester United, jak i Everton poszukują środkowego napastnika, który byłby gwarancją co najmniej kilkunastu trafień w sezonie. Póki co są to jednak tylko spekulacje, bowiem oba kluby jak dotąd nie złożyły oficjalnego zapytania ws. Polaka.

Duża konkurencja w Olympique Marsylia

W ostatnich dniach plotki na temat ewentualnego odejścia Arkadiusza Milika z Olympique Marsylia nasiliły się. Wszystko za sprawą poczynań klubu na rynku transferowym. Latem sprowadzono już kilku ofensywnych piłkarzy, takich jak Luis Suarez, Alexis Sanchez czy Cengiz Under. W zespole są ponadto Cedric Bakambu i Bamba Dieng, którzy stanowią sporą konkurencję dla Polaka.

Fatalne wieści dla Rakowa przed walką o LKE. Dwa miesiące przerwy Ledermana

Portal Transfermarkt.com wycenia Arkadiusza Milika na 16 milionów euro, a jego kontrakt jest ważny do końca czerwca 2025 roku. W obecnym sezonie Polak wystąpił w obu ligowych spotkaniach Olympique Marsylia i jak dotąd nie strzelił ani jednej bramki.