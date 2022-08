Oficjalnie: Kolejny transfer Manchesteru City

Manchester City notuje bardzo udany początek sezonu. Piłkarze Pepa Guardioli na otwarcie nowej edycji Premier Leauge pokonali 2:0 West Ham United, a w 2. kolejce rozgromili u siebie Bournemouth 4:0. To daje im prowadzenie w rozgrywkach. Mistrzowie Anglii nie zamierzają spoczywać na laurach, dlatego zdecydowali się na jeszcze jedno wzmocnienie tego lata.

Sergio Gomez nowym zawodnikiem Manchesteru City. "Jest bardzo interesującym młodym talentem"

W poniedziałek angielski klub poinformował o pozyskaniu kolejnego zawodnika. Mowa o lewym obrońcy Sergio Gomezie, który poprzedni sezon spędził w belgijskim Anderlechcie. Manchester City zapłacił za zawodnika 13 milionów euro. Hiszpan podpisał czteroletni kontrakt i ma zapełnić lukę w formacji defensywnej zespołu. Dyrektor sportowy City, Txiki Begiristain, nie krył zadowolenia z zakontraktowania piłkarza. - Jestem zachwycony, że mogłem powitać Sergiego w Manchesterze City. Jest bardzo interesującym młodym talentem. Jest wytrawnym obrońcą z wielkim potencjałem - stwierdził działacz.

Także sam Gomez cieszy się z czekającego go wyzwania. - Jestem niesamowicie szczęśliwy i dumny, że dołączyłem do Manchesteru City. To najlepsza drużyna w Anglii, a wraz z Pepem Guardiolą mam okazję uczyć się i rozwijać z najwybitniejszym trenerem na świecie. Bycie częścią tego klubu to dla mnie spełnienie marzeń i coś, do czego aspiruje każdy młody chłopak. Styl futbolu, który drużyna prezentuje z Pepem jest najbardziej ekscytujący w Europie - powiedział Hiszpan.

Ostatni sezon w barwach Anderlechu był w wykonaniu 21-latka znakomity. Gomez zaprezentował się we wszystkich meczach ligowych, w których strzelił 5 bramek. Zaliczył 11 asyst, co jest najlepszym wynikiem rozgrywek Jupiler Pro League w ostatnich latach. Dodatkowo popisał się największą liczbą dośrodkowań spośród wszystkich zawodników ligi. Nie powinno więc dziwić, że został wybrany MVP drużyny.

To czwarty transfer mistrzów Anglii w trakcie tego okna transferowego. Bez wątpienia największym można określić sprowadzenie napastnika Erlinga Haalanda (Borussia Dortmund), który kosztował 60 mln euro. Poza tym na Etihad Stadium zawitali jeszcze za 48,75 mln euro pomocnik Kalvin Philips (Leeds United) i bramkarz Stefan Ortega (Arminia Bielefeld, za darmo).