Kiedy Arkadiusz Milik wróci do gry? Francuskie media ujawniają

Arkadiusz Milik naderwał mięsień dwugłowy uda w trakcie sparingu reprezentacji Polski ze Szkocją (1:1). Napastnik był w stanie zagrać tylko 25 minut, a później w jego miejsce wszedł Krzysztof Piątek. Jakub Kwiatkowski, rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej poinformował wówczas, że przerwa Arkadiusza Milika od gry potrwa około dwóch tygodni. Polak nie zagrał w meczu Olympique'u Marsylii z AS Saint-Etienne (4:2).

REKLAMA

Zobacz wideo "Boruc był pierwszym polskim sportowym celebrytą. To była bardzo trudna rola"

Media: Arkadiusz Milik jeszcze odpocznie od gry. Wróci na rewanż z PAOK-iem

Francuzi już wiedzą, kiedy polski napastnik wróci do gry. Gazeta "L'Equipe" informuje, że Arkadiusz Milik nie znajdzie się w kadrze Olympique'u Marsylii na pierwszy mecz z PAOKiem Saloniki w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. Sztab medyczny francuskiego klubu nie zamierza ryzykować ponowieniem bądź pogorszeniem kontuzji polskiego napastnika i zamierza go oszczędzać. Podobnie klub ma zdecydować w przypadku niedzielnego meczu z Montpellier. W związku z tym jedynymi nominalnymi napastnikami w kadrze OM będą Cedric Bakambu oraz Bamba Dieng.

Jeśli wszystko przebiegnie po myśli Olympique'u Marsylii, to Arkadiusz Milik wróci do gry na rewanż z PAOK-iem, na co liczy zarówno Polak, jak i Jorge Sampaoli. Brak Milika w europejskich pucharach jest sporą stratą dla drużyny z Marsylii. 28-latek strzelił cztery gole w trzech meczach Ligi Konferencji Europy, a wcześniej zdobył cztery bramki w fazie grupowej Ligi Europy. W przypadku wywalczenia awansu Olympique Marsylia zagra w półfinale ze zwycięzcą dwumeczu Feyenoord - Slavia Praga.

Arkadiusz Milik jest najskuteczniejszym piłkarzem Olympique'u Marsylii w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Reprezentant Polski zdobył 20 bramek w 31 meczach. Milik w drugim miesiącu z rzędu został wybrany najlepszym zawodnikiem OM, a dodatkowo walczy o tytuł piłkarza miesiąca w Ligue 1. Jego rywalami w głosowaniu są Martin Terrier (Stade Rennais) oraz Wissam Ben Yedder (AS Monaco).