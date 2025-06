Nie ma wątpliwości, że podczas meczów z udziałem Francuzów w Roland Garros, tamtejsza publiczność bardzo wspiera swoich reprezentantów, ale potrafi dokuczać i przeszkadzać rywalowi - np. śpiewać francuski hymn, krzyczeć coś w przerwach między serwisami, klaskać po podwójnych błędach serwisowych czy prostych błędach. W tegorocznej edycji turnieju francuską publiczność mocno krytykowali m.in. Hiszpan Jaume Munar (57. ATP) czy Serb Miomir Kecmanović (46. ATP). Ten pierwszy przegrał 6:7, 6:7, 6:2, 6:0, 4:6 z Francuzem Arthutem Filsem (14. ATP), a Serb uległ 4:6, 6:3, 6:7, 5:7 Quentinowi Halysowi (52. ATP).

Dyrektorka Roland Garros grozi wyrzuceniem z turnieju. "Nie będziemy tolerować"

- Nagle, gdy napięcie wzrasta, śpiewają hymn, powstrzymują cię od serwowania, między serwami mówią głupie rzeczy, by tylko przeszkadzać. To oznaka braku szacunku, a to tutaj zdarza się często. To najbardziej destrukcyjna publiczność w trasie. Fani są tu dla show, ale czasami zamienia się to w cyrk lub teatr - mówił Munar. - Zostałem opluty przez kibica. To lokalny zawodnik, rozumiem, nie mam z tym problemu. Ale to jest nieprzyzwoite - dodał Kecmanović.

Na te słowa zareagowała Amelie Mauresmo, była dwukrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych (Australian Open i Wimbledon 2006), a obecnie dyrektorka Roland Garros.

- Oczywiście, jeśli zostaniemy poinformowani o takich incydentach, osoba ta zostanie wyrzucona, bo nie będziemy tolerować takiego zachowania. Jestem jednak bardzo zaniepokojona, ponieważ w tej sytuacji nic nam nie zgłoszono. W żadnym momencie zawodnik nie poszedł do sędziego, by powiedzieć: "Zostałem obrażony" lub "Zostałem opluty". Wiadome jest, że gdyby coś takiego się wydarzyło, podjęlibyśmy odpowiednie działania - powiedziała Amelie Mauresmo na piątkowej konferencji prasowej.

W Roland Garros Polskę reprezentuje już tylko Iga Świątek. Czterokrotna triumfatorka Rolanda Garrosa (w latach 2020, 2022-2024) w niedzielę zmierzy się w IV rundzie z Jeleną Rybakiną (Kazachstan, 11. WTA).

Relacja na żywo ze starcia Świątek - Rybakina na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.