Neymar na wylocie z PSG? Nowe informacje ws. Brazylijczyka

Leo Messi, Sergio Ramos, Aschraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum – to piłkarze, którzy dołączyli zeszłego lata m.in. do Neymara, Kyliana Mbappe, Marco Verattiego i innych. I znowu to okazało się za mało, żeby zawojować Europę. Paryżanie po raz kolejny nie obronili przewagi z pierwszego meczu i odpadli w 1/8 finału po rywalizacji z Realem Madryt. W tamtym momencie sezon dla francuskiego klubu w zasadzie się zakończył. PSG ma ogromną przewagę w Ligue 1 i zdobędzie mistrzostwo kraju, ale to zdecydowanie za mało.

Wszystko wskazuje na to, że policzone są dni trenera Mauricio Pochettino, ale nie tylko. PSG chce przebudować skład przed następnym sezonem i kolejną próbą zdobycia Ligi Mistrzów. Ofiarą rewolucji może paść Neymar. Jak informuje hiszpański "AS", Brazylijczyk nie jest już uważany w Paryżu za gracza nietykalnego.

"Pomimo odnowienia go do 2025 zaledwie rok temu, paryskie kierownictwo uważa, że nie jest on potrzebny i latem wysłucha ofert dla Brazylijczyka. Jak przewidywał AS dwa tygodnie temu, a Telefoot potwierdził w tę niedzielę, emir Kataru nie będzie utrudniał jego odejścia w przypadku pojawienia się interesującej oferty w kolejnym oknie transferowym" – czytamy w tekście.

Jak informują dziennikarze, sam Neymar miał wpaść na pomysł opuszczenia Paryża. Kilka tygodni temu, podczas meczu z Bordeaux (pierwszego po odpadnięciu z Ligi Mistrzów) Brazylijczyk był wygwizdywany i obrażany przez własnych kibiców. Podobno nie jest szczęśliwy w Paryżu, nie ma poparcia fanów i nie jest też w najlepszej formie. Obecny sezon Neymara jest dla niego jednym najgorszym pod względem statystyk.

Na dodatek w ostatnim czasie wokół piłkarza narosły kontrowersje związane z jego prowadzeniem się. - Neymar ledwo co trenuje, przybywa w opłakanym stanie, na granicy bycia pijanym. Fani mają w d…. wybryki Neymara. Rujnuje klub. Nie obchodzi mnie to. Trzeba podpisać czek i pozwolić mu odejść, bo wyrządza wiele szkód w klubie – wypalił w marcu Daniel Riolo, dziennikarz RMC Sport.

Przeszkodą w przeprowadzeniu transferu jest oczywiście gigantyczna pensja Neymara. Brazylijczyk to najlepiej opłacany piłkarz w kadrze PSG. Inkasuje ponad 40 milionów euro netto za sezon. W ostatnich dniach plotki mówiły o zainteresowaniu ze strony Newcastle United. Angielski klub ma nowych, saudyjskich właścicieli. Ci mają oczywiście ambicje jak najszybciej wskoczyć do europejskiej czołówki, więc szukają hitu transferowego. Ponadto byliby w stanie udźwignąć pensję Brazylijczyka.