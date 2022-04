Kiedy Ukraina rozegra pierwszy mecz? Padła data

Atak Władimira Putina na naszych wschodnich sąsiadów trwa już od ponad miesiąca. W Ukrainie dochodzi do coraz większych aktów terroru, zakrawających nawet o ludobójstwo. Inwazja wojsk rosyjskich spowodowała, że drużyna narodowa Ukrainy nie mogła przystąpić do meczu barażowego mistrzostw świata ze Szkocją, który był zaplanowany na 24 marca. Na szczęście FIFA zgodziła się zorganizować spotkanie w innym terminie, mając na uwadze to, co dzieje się we wschodniej Europie.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski może zagrać z gigantem przed MŚ. Wielkie pieniądze dla PZPN [Sport.pl LIVE]

Ukraina-Szkocja. Znana jest już data starcia o finał baraży do mistrzostw świata

Już w marcu mówiło się o tym, że mecz pomiędzy Ukrainą i Szkocją odbędzie się w czerwcu 2022 roku. Jednak dopiero teraz poznaliśmy wstępną datę spotkania. Dziennikarz Serhij Bolotnikov poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jest to 7 czerwca. W takiej sytuacji zgrupowanie kadry Ołeksandra Petrakowa ma rozpocząć się najwcześniej pod koniec kwietnia. Jednak taki scenariusz nadal wydaje się mało realny. We wschodniej Europie wciąż toczą się walki, które uniemożliwiają reprezentacji Ukrainy na odpowiednie przygotowanie się do spotkania barażowego.

Borek odwiedził Katar przed mundialem. Wrażenia? "Jestem załamany"

Z kolei reprezentacja Szkocji w terminie, w którym miała zmierzyć się z Ukrainą, rozegrała spotkanie towarzyskie z Biało-Czerwonymi na stadionie w Hampden. Było to możliwe po tym, jak kadra Czesława Michniewicza dostała wolny los w półfinale baraży na skutek wykluczenia z turnieju reprezentacji Rosji. Spotkanie Polska-Szkocja zakończyło się remisem 1:1.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Argentyńczykom nie podoba się zachowanie Lewandowskiego wobec Messiego

Ukraina-Szkocja. Na zwycięzcę czeka Walia

Znamy już 29 z 32 finalistów. Wśród nich jest reprezentacja Polski, która w meczu finałowym baraży do mistrzostw świata pokonała Szwecję 2:0. Wciąż na mundial w Katarze szansę mają trzy zespoły. Jednym z nich może być zwycięzca starcia Ukraina-Szkocja, który następnie zmierzy się z drużyną Walii. Kadra Roberta Page'a pokonała w meczu półfinałowym baraży Austrię 2:1.