Milik poprosił Michniewicza o jedną rzecz. "Jest tym mocno sfrustrowany"

26 minut. Tyle w spotkaniu Polski ze Szkocją (1:1) wytrzymał Arkadiusz Milik. Napastnik zszedł z murawy trzymając się za mięsień dwugłowy uda, a wcześniej raptem trzy razy dotknął piłkę. Kibice liczyli, że Milik będzie mógł zagrać w finale baraży. Ale nic z tego. - Badanie USG potwierdziło naderwanie mięśnia dwugłowego uda u Arka Milika. Uraz wyklucza występ Arka w meczu ze Szwecją. Zawodnik pozostanie na zgrupowaniu i będzie poddany zabiegom rehabilitacyjnym. Przerwa w grze potrwa ok. 2 tygodni - poinformował Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy reprezentacji Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Długa lista problemów Michniewicza. "Będziemy obserwować go z drżącym sercem"

Najnowsze informacje ws. zdrowia Lewandowskiego. "Sztab jest przekonany"

Zazwyczaj bywa tak, że kontuzjowany gracz opuszcza zgrupowanie, by jak najszybciej w pełni skupić się na rehabilitacji. Napastnik Marsylii jednak powiedział Czesławowi Michniewiczowi, że chce jednak pozostać na zgrupowaniu. Selekcjoner nie mial nic przeciwko.

"Lekarze przewidują, że Arek Milik będzie gotowy do gry za 10-12 dni. 'Dwójka' jest naderwana, więc nie ma szans na występ ze Szwecją. Arek jest tym mocno sfrustrowany... Ale poprosił o zgodę na pozostanie na zgrupowaniu i wspieranie kadry na Stadionie Śląskim" - napisał w mediach społecznościowych Sebastian Staszewski z "Interii".

To, na czym Michniewiczowi zależało najmniej, wypadło najlepiej. Trochę to było bez sensu

Spotkanie ze Szwecją odbędzie się już w najbliższy wtorek 29 marca na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

"Nie do zniesienia". Szwedzi grzmią po półfinale baraży. Niesmak pozostał

Chociaż piłkarska reprezentacja Szwecji ostatecznie pokonała Czechów 1:0 i awansowała do finału baraży, w których zmierzy się z Polską, to postawa Skandynawów pozostawiła sporo do życzenia. "Trudno im zaufać" - piszą dziennikarze. "Sam byłem zdziwiony tą ich bezradnością" - dodaje trener Jerzy Kruszczyński. Więcej znajdziecie w tekście Kacpra Sosnowskiego.