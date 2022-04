Milik doceniony przez Ligue 1. Druga z rzędu nominacja dla Polaka

Arkadiusz Milik wyraźnie odżył w barwach Olympique Marsylii i jest niezwykle skuteczny. Reprezentant Polski strzelił aż 20 goli w 31 meczach we wszystkich rozgrywkach i jest najlepszym strzelcem OM. Milik naderwał mięsień dwugłowy uda w trakcie meczu ze Szkocją i nie zagrał w pierwszym meczu marsylczyków po przerwie na kadrę przeciwko AS Saint-Etienne (4:2). Jego gol przewrotką w meczu z FC Metz został uznany za bramkę lutego w Ligue 1, a teraz Polak ponownie został doceniony przez Francuzów.

Arkadiusz Milik nominowany do nagrody piłkarza Ligue 1 w marcu. W lutym lepszy był Mbappe

Władze Ligue 1 podały listę nominowanych zawodników do nagrody dla najlepszego piłkarza w marcu. Na niej znalazł się Arkadiusz Milik, Martin Terrier (Stade Rennais) oraz Wissam Ben Yedder (AS Monaco). Reprezentant Polski zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę w trzech meczach, odpowiednio z AS Monaco (0:1), Stade Brestois (4:1) oraz OGC Nice (2:1). Dla porównania Terrier trafił trzykrotnie w Ligue 1, a Ben Yedder strzelił swoje dwa gole w meczu z Paris Saint-Germain (3:0).

To drugi miesiąc z rzędu, w którym Arkadiusz Milik otrzymał nominację do nagrody najlepszego piłkarza w lidze. W lutym Polak przegrał głosowanie z Martinem Terrierem oraz Kylianem Mbappe, uzyskując zaledwie 16 procent głosów - dla porównania Francuz otrzymał aż 54 procent głosów od kibiców i wygrał głosowanie. Wcześniej gwiazdor Paris Saint-Germain zdobył nagrodę dla najlepszego piłkarza Ligue 1 w sierpniu zeszłego roku.

Olympique Marsylia walczy o wicemistrzostwo Francji. Zespół prowadzony przez Jorge Sampaoliego zajmuje drugie miejsce z 56 punktami i ma trzy punkty przewagi nad Stade Rennais. OM zagra kolejny mecz w lidze z Montpellier - to spotkanie odbędzie się 10 kwietnia o godzinie 21:00.