Zieliński ogłasza ws. transferu Zalewskiego. Słowa poszły w świat

- Dzisiaj nie wiemy, czy Zalewski jest w formie i czy odnalazłby się w trudnych warunkach. Dużą pracę musiałby wykonać trener Roberto De Zerbi. Może nie jest jego rodakiem, ale wspólny język na pewno by pomógł. Nie mam wielkich oczekiwań, jeśli chodzi o Zalewskiego. Rozpatruję go jako ciekawą opcję na wzmocnienie składu, ale bardziej jako zawodnik wchodzący - tak w rozmowie ze Sport.pl mówił ekspert ligi francuskiej Michał Bojanowski.

Zieliński wprost o transferze Zalewskiego. O tych słowach będzie głośno

Wygląda jednak na to, że do transferu Polaka do Francji nie dojdzie. Zalewski nadal ma odejść z Rzymu, ale karierę ma kontynuować we Włoszech. W grę - jak informuje Gianluca Di Marzio - ma wchodzić wypożyczenie do Interu Mediolan, który na zasadzie podobnego transferu wysłał do Villarrealu Tajona Buchanana.

Zalewski ma olbrzymie problemy z regularną grą w Romie, gdzie przegrywa rywalizacje z Angelino i Alexisem Saelemaekersem na wahadłach, a piętro wyżej również nie ma szans na grę - tam najczęściej występują Paulo Dybala, Tommaso Baldanzi, Lorenzo Pellegrini czy Stephan El Shaarawy. Na domiar złego do Romy zimą trafił Devyne Rensch. W odwodzie pozostaje także Zeki Celik. Droga do składu jest więc daleka.

Transfer do Interu mógłby się jawić jako jeszcze bardziej zaskakujące rozwiązanie. Warto pamiętać, że podstawowymi zawodnikami na wahadłach w mediolańskim klubie są Denzel Dumfries i Federico Dimarco, którego śmiało można nazwać jednym z najlepszych zawodników na świecie na swojej pozycji.

Zalewski byłby drugim Polakiem w Interze Mediolan, w którego barwach od lata występuje Piotr Zieliński. Wicekapitan kadry w rozmowie z TVP Sport odniósł się do medialnych spekulacji i przyznał, że przyjście Zalewskiego byłoby wzmocnieniem.

- Dla mnie i całego Interu byłaby to dobra opcja, bo wiemy, jakim Nico jest zawodnikiem. Bardzo go doceniam, wiem, jakie ma umiejętności i ile może dać drużynie. Jeśli doszłoby do takiego transferu, byłbym bardzo zadowolony. I Nico na pewno by nam się przydał - powiedział.

Inter Mediolan z dorobkiem 50 punktów jest wiceliderem tabeli Serie A. Roma zgromadziła o 20 punktów mniej i plasuje się na dziewiątej pozycji.