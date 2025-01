Oto potencjalni rywale Barcelony w 1/8 finału Ligi Mistrzów! Możliwy hit nad hity

W ostatnim meczu fazy ligowej Ligi Mistrzów FC Barcelona zremisowała u siebie z Atalantą Bergamo 2:2. Piłkarze Hansiego Flicka, wobec porażki Liverpoolu z PSV Eindhoven 2:3, nie wykorzystali szansy do zwycięstwa w tej fazie Champions League, co pewnie odbije się nieznacznie na finansach klubu, ale nie ma większego znaczenia pod względem sportowym.

FC Barcelona zna potencjalnych rywali w 1/8 finału i ćwierćfinale Ligi Mistrzów

Wszystko dlatego, że FC Barcelona wywalczyła bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów i nie będzie musiała grać w barażach o tę fazę rozgrywek, która odbędzie się w lutym. Co więcej, Barca w losowaniu drabinki fazy pucharowej będzie rozstawiona z numerem 2, co oznacza, że ma dokładnie takich samych potencjalnych rywali w kolejnych rundach, co zwycięski w fazie ligowej Liverpool.

Dlatego też pod względem sportowym nie ma większego znaczenia, czy klub zajmie pierwsze, czy drugie miejsce w fazie ligowej. Jedno jest pewne - Barcelona i Liverpool zmierzą się ze sobą najwcześniej dopiero w finale, który odbędzie się na Allianz Arenie w Monachium 31 maja.

W piątek odbędzie się losowanie par barażowych Ligi Mistrzów z udziałem drużyn z miejsc 9. - 24. Na losowanie ze swoim udziałem Barcelona poczeka do 21 lutego, gdy już będą znane rozstrzygnięcia playoffów i komplet drużyn biorących udział w 1/8 finału. Wtedy to też zostanie rozlosowana cała drabinka fazy pucharowej aż do finału.

Wiadomo też, jacy są potencjalni rywale FC Barcelony (oraz Liverpoolu, który ma ich identycznych) w 1/8 finału oraz ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W najlepszej "16" rozgrywek Barcelona zmierzy się z kimś z miejsc 15., 16., 17. lub 18. W tym gronie są aż trzy zespoły francuskie - Paris Saint-Germain, AS Monaco i Stade Brestois, a także portugalska Benfica Lizbona.

W przypadku awansu do ćwierćfinału zespół Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego może trafić na jeden z sześciu zespołów: Lille, Aston Villę, Borussię Dortmund, Atalantę Bergamo, Sporting Lizbona czy Club Brugge. W przypadku odrobiny szczęścia w losowaniu Barca może mieć naprawdę nie najgorszą drogę do półfinału Ligi Mistrzów, ale nawet jeśli tego szczęścia będzie trochę mniej, to i tak będzie wyraźnym faworytem do awansu.

Pary barażowe Ligi Mistrzów (losowanie 31 stycznia):

PSG (15.) / Benfica Lizbona (16.) - AS Monaco (17.) / Stade Brestois (18.)

AC Milan (13.) / PSV Eindhoven (14.) - Feyenoord Rotterdam (19.) / Juventus (20.)

Real Madryt (11.) / Bayern Monachium (12.) - Celtic Glasgow (21.) / Manchester City (22.)

Atalanta Bergamo (9.) / Borussia Dortmund (10.) - Sporting Lizbona (23.) / Club Brugge (24.)

Pary 1/8 finału (losowanie 21 lutego):

Liverpool (1.) / FC Barcelona (2.) - PSG (15.) / Benfica Lizbona (16.) / AS Monaco (17.) / Stade Brestois (18.) Lille (7.) / Aston Villa (8.) - Atalanta Bergamo (9.) / Borussia Dortmund (10.) / Sporting Lizbona (23.) / Club Brugge (24.) Arsenal (3.) / Inter Mediolan (4) - AC Milan (13.) / PSV Eindhoven (14.) / Feyenoord Rotterdam (19.) / Juventus (20.) Atletico Madryt (5.) / Bayer Leverkusen (6) - Real Madryt (11.) / Bayern Monachium (12.) / Celtic Glasgow (21.) / Manchester City (22.)

Pary 1/4 finału: