Cała Europa trąbi o nowej willi Lewandowskich! Luksus za 11 milionów

Robert Lewandowski wyraźnie odżył pod wodzą Hansiego Flicka. Dowód? Aż 29 goli i trzy asysty w 30 meczach we wszystkich rozgrywkach. I już w środę będzie miał okazje, by dołożyć kolejne trafienia. Tego dnia FC Barcelona zmierzy się z Atalantą w ramach ostatniej, 8. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. I choć do spotkania pozostało jeszcze kilka godzin, to o Polaku już pisze cała Europa. Nie chodzi jednak o wyniki sportowe, a o życie prywatne. 36-latek dokonał wielkiej inwestycji.

Robert Lewandowski nabył kolejną posiadłość. Cena robi wrażenie

Jak donosi ultimahora.es, Lewandowski kupił w ostatnich dniach nieruchomość na Majorce. I to już drugą. Pierwszą, o powierzchni mieszkalnej około 400 metrów kwadratowych, a także 1200 metrów kwadratowych gruntu, nabył w 2021 roku. Jest ona położona w Santa Ponca, a jej wartość oscyluje w granicach 3,5 mln euro.

Jak się okazuje, nowa willa piłkarza przewyższa cenę poprzedniej i to znacznie. Wspomniany portal i "Bild" zgodnie przyznają, że jej wartość to 11 mln euro, a więc ponad 46 mln złotych. Posiadłość położona jest w Camp de Mar i jest znacznie większa od tej w Santa Ponca. "Sześć sypialni, 700 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej, kilka tarasów i stały widok na morze" - czytamy.

Agent nieruchomości pochwalił się transakcją. A chwilę później usunął zdjęcia

Nieco więcej zdjęć posiadłości opublikował Marcel Remus, agent nieruchomości. Jak donoszą media, to właśnie on pośredniczył w transakcji. "Jedna z najpiękniejszych nieruchomości w absolutnie doskonałej, wymarzonej lokalizacji w Camp de Mar została właśnie sprzedana! Dziękuję kupującemu i sprzedającemu!" - pisał Niemiec na Facebooku. Tyle tylko, że kilka godzin później usunął post. Trzeba jednak przyznać, że fotografie robiły wrażenie. Posiadłość położona jest tuż obok akwenu wodnego i otoczona jest liczną roślinnością. Posiada prywatny basen. Z kolei wnętrze jest dość przestronne.

Dziennikarze ultimahora.es zwracają uwagę, że lokalizacja jest perfekcyjna. Imponuje nie tylko infrastrukturą i licznymi zabytkami, ale i znakomitymi restauracjami czy udogodnieniami dla osób uprawiających aktywny tryb życia. "Nie dziwi zatem fakt, że Robert Lewandowski wybrał akurat ten obszar Majorki, by cieszyć się życiem z rodziną" - podsumowano.

Teraz przed Lewandowskim starcie z Atalantą. Barcelona ma już zapewniony awans do 1/8 finału, a Włosi jeszcze nie. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.