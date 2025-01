To się dzieje! Transferowy hit zimy. "Czas się pożegnać"

Zimowe okienko wystartowało na dobre. Doszło już do kilku hitowych transferów, również w ekstraklasie. W czwartkowy wieczór Legia Warszawa poinformowała o pozyskaniu Wahana Biczachczjana z Pogoni Szczecin, a więc doświadczonego i utalentowanego zawodnika ofensywnego. Ale nie tylko w Polsce dzieje się wiele. W ciągu najbliższych godzin powinno dojść do potwierdzenia wielkiej transakcji w Ligue 1. Oto następca Kyliana Mbappe - niewykluczone, że zgarnie jego koszulkę.

Nicolo Shira ujawnił warunki kontraktu Chwiczy Kwaracchelii z PSG

Mowa o Chwiczy Kwaracchelii. Już od kilku tygodni mówiło się, że Gruzin opuścił SSC Napoli, z którym wywalczył pierwsze od 30 lat mistrzostwo Włoch. Na sobotniej konferencji prasowej wolę odejścia piłkarza potwierdził Antonio Conte, mówiąc, że to "srogie rozczarowanie".

Dokąd trafi Kwaracchelia? Otóż do PSG. Już wcześniej pisał o tym Fabrizio Romano, rzucając słynne "here we go", a teraz potwierdził Nicolo Shira. "Odchodzi z Napoli. Dziś wieczorem będzie w Paryżu. Na jutro rano ma zaplanowane badania lekarskie w PSG. Podpisze kontrakt do 2029 roku (na jego mocy będzie zarabiał dziewięć milionów euro za rok gry plus dwa miliony w bonusach) z opcją przedłużenia o 12 miesięcy" - przekazał dziennikarz.

Kwaracchelia żegna się z kibicami. Wzruszające nagranie

Kwaracchelia opublikował też filmik, w którym żegna się z fanami Napoli. - To trudne dla mnie, ale czas się pożegnać. Spędziłem tu wspaniały czas, zgromadziliśmy wiele wspomnień, doświadczyliśmy wielu niezwykłych emocji. Napoli było moim domem, w którym czułem się świetnie dzięki Wam - zaczął. Następnie wspominał najpiękniejsze chwile w Napoli, czemu towarzyszyły odpowiednie kadry.

Kwaracchelia trafił do Napoli w lipcu 2022 roku. W tym czasie wystąpił w 107 spotkaniach, zdobywając 30 goli i 29 asyst. Jedynym trofeum, jakie wywalczył z włoskim klubem, było wspomniane mistrzostwo kraju z sezonu 2022/23. Teraz przyjdzie mu grać w barwach PSG.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Romano, kluby doszły już do porozumienia. Kwota transferu ma wynieść 70 milionów euro plus ewentualne bonusy, co uczyni Kwaracchelię najwyższym zimowym ruchem w historii mistrzów Francji. Jak dotąd najwięcej zapłacili za Goncalo Ramosa - 65 milionów euro.