Stało się! Legia oficjalnie ogłosiła transfer gwiazdy Ekstraklasy. Hit nad hity!

Legia Warszawa była dość ospała na początku zimowego okna transferowego. Rywale dokonali już kilku wzmocnień, w tym Lech Poznań, który zakontraktował dwóch zawodników i niewykluczone, że w kolejnych dniach ogłosi kolejnego piłkarza. A przecież drużyna rywalizuje tylko na jednym froncie. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Legii, która gra w trzech rozgrywkach. Wiadomo było, że do pierwszego transferu dojdzie, tylko pytanie kiedy. I w końcu poznaliśmy odpowiedź.

Legia pozyskała piłkarza Pogoni Szczecin

W czwartkowe popołudnie warszawska ekipa poinformowała o sprowadzeniu Wahana Biczachczjana. O tym transferze wewnątrz ekstraklasy mówiło się już od dawna. Trzy ostatnie lata reprezentant Armenii spędził w Pogoni Szczecin. Zdobył dla niej 18 goli i 12 asyst w 112 meczach.

Nie tak dawno w środku pola Legii zrobiło się trochę miejsca dla Biczachczjana, gdyż do Olimpiji Ljubljana odszedł Jurgen Celhaka. 25-latek może też występować na prawym skrzydle, a Goncalo Feio powinien zrobić użytek z jego uniwersalności.

- Propozycja Legii wywołała u mnie duże emocje. Bardzo chciałem dołączyć do tego klubu i cieszę się, że tutaj jestem. Wiem, że w Warszawie zawsze chcą wygrywać. W każdym sezonie klub walczy o najwyższe cele, a ja mam podobny charakter. Zrobię wszystko, aby razem z drużyną osiągnąć wiele. Nie mogę się doczekać, aż wznowimy ligę. Zrobię wszystko, aby dać kibicom dużo radości. Czekam aż spotkamy się na boisku - podkreślił piłkarz, cytowany przez media klubowe Legii.

Biczachczjan związał się ze stołeczną ekipą kontraktem do 31 grudnia 2027 roku i dołączył już do niej na zgrupowaniu, które odbywa się w Hiszpanii. 25-latek to również 40-krotny reprezentant Armenii. Dla drużyny narodowej zdobył pięć trafień. W tym sezonie był jedną z głównych postaci Pogoni. Wystąpił w 20 spotkaniach, zdobywając cztery gole i tyle samo asyst.