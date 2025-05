Niebywałe, co się stało w meczu Leona! Takiego wyniku nikt się nie spodziewał

Tak jednostronnego finału siatkarskiej PlusLigi kibice raczej się nie spodziewali. W środę Bogdanka LUK Lublin pokonała na wyjeździe Aluron CMC Wartę Zawiercie aż 3:0 i w rywalizacji do trzech zwycięstw objęła prowadzenie 1:0. W sobotę jeszcze je powiększyła i to w imponującym stylu. Siatkarze z Zawiercia w żadnym z trzech setów praktycznie nie byli w stanie się postawić.

Bogdanka LUK Lublin blisko tytułu mistrza Polski. Ależ dominacja w finale

Bogdanka tym razem znokautowała rywala przed własną publicznością. W pierwszym secie pokazała absolutną dominację i to od samego początku. Kapitalną serią na zagrywce popisał się Wilfredo Leon i dzięki niemu gospodarze szybko wyszli na 7:2. Potem długo utrzymywali bezpieczną pięciopunktową przewagę, by w końcówce odskoczyć jeszcze bardziej. Po punktowej zagrywce Komendy mieli piłkę setową, którą skończył Wilfredo Leon. Skończyło się wynikiem 25:14.

Nieco więcej do powiedzenia siatkarze Michała Winiarskiego mieli w drugiej partii. Co prawda szybko przegrywali różnicą trzech punktów, ale co jakiś czas potrafili odrabiać straty. W pewnym momencie remisowali 17:17. Wtedy jednak lublinianie zdobyli trzy punkty z rzędu, a asem serwisowym popisał się Mateusz Malinowski. Na koniec dwa punkty z rzędu zdobył Leon, kończąc partię przy stanie 25:21.

Kolejny popis Leona w finale. Najlepszy na parkiecie

Trzeci set okazał się również tym ostatnim i znów był bardzo jednostronny. Choć początkowo utrzymywał się remis, Bogdanka od stanu 6:6 zaczęła sukcesywnie odskakiwać. Fantastyczną formę w ataku utrzymywał Leon, a koledzy dotrzymywali mu kroku. Niezłą skuteczność na skrzydle miał również Kewin Sasak, a problemy nadal sprawiała zagrywka Malinowskiego. W końcu mecz asem serwisowym zakończył Mikołaj Sawicki, zamykając partię wynikiem 25:14. Nagroda MVP trafiła oczywiście do Wilfredo Leona.

Teraz rywalizacja w finale PlusLigi przeniesie się z powrotem do Zawiercia. Jeśli Bogdanka odniesie kolejne zwycięstwo, zdobędzie tytuł mistrza Polski. Trzeci mecz finałowy zaplanowany jest na 7 maja (godz. 20:30).