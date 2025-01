Lewandowski bohaterem Barcelony. Wystarczyło jedno

Robert Lewandowski to napastnik światowej klasy, który ma na swoim koncie wiele rekordów. Jednym z najważniejszych osiągnięć w jego karierze było pobicie legendarnego rekordu Gerda Muellera, który w sezonie 1971/72 strzelił 40 goli w Bundeslidze. Wydawało się, że ta bariera jest nie do pokonania, aż ostatecznie Polak w sezonie 2020/21 uczynił to, umieszczając piłkę w siatce drużyn przeciwnych aż 41 razy. Co więcej, ta decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry w meczu z Augsburgiem, którego barw wówczas bronił Rafał Gikiewicz.

Hansi "Magiczna różdżka" Flick

Ten wyczyn nie byłby możliwy, gdyby nie ówczesny trener Bayernu Monachium - Hansi Flick, który znów współpracuje z Polakiem, tym razem w barwach FC Barcelony. Hiszpańscy dziennikarze podkreślają wpływ Niemca na skuteczność Roberta Lewandowskiego. Dziennikarze "AS-a" nazwali szkoleniowca "magiczną różdżką, która uczyniła go ("Lewego" - przyp. red.) światowym punktem odniesienia".

Hiszpanie podkreślają, że przybycie Hansiego Flicka na ławkę FC Barcelony "przyniosło niezwykłe ożywienie w grze zespołu, zwłaszcza w ataku" - czytamy. "Jednym z głównych beneficjentów tej zmiany był polski napastnik Robert Lewandowski, który pod wodzą niemieckiego trenera odzyskał swój instynkt strzelecki" - dodano.

Media: To był klucz do powrotu Lewandowskiego do formy

Dziennikarze wyliczyli, że Robert Lewandowski pod wodzą Hansiego Flicka w Bayernie strzelił 83 gole w 71 meczach, co daje średnią 1,16 gola na mecz. "Wcześniejsze zrozumienie między zawodnikiem a trenerem było kluczem do powrotu Lewandowskiego do formy w FC Barcelonie" - stwierdził Pedro Perez.

Robert Lewandowski w tym sezonie wyrównał już swoje rekordy z poprzedniej kampanii, gromadząc 26 bramek. Polak jest wszechstronny, co udowadnia sposób, w jaki te gole strzela: prawą nogą (17), lewą nogą (3) i głową (6). "Co więcej, jeśli Lewandowski utrzyma obecne tempo, może przekroczyć 40 bramek we wszystkich rozgrywkach, czego nie osiągnął od ostatniej kampanii w Bayernie Monachium" - czytamy.

Przypomnijmy, w sezonie 2021/22 Robert Lewandowski strzelił 50 goli we wszystkich rozgrywkach, z czego 35 w Bundeslidze. Dla porównania w sezonie 2022/23, kiedy został królem Strzelców LaLigi, zdobył w sumie 33 bramki (23 w lidze).