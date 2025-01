Miarka się przebrała. W Hiszpanii huczy od plotek ws. Ancelottiego

Choć Carlo Ancelotti ma ważny kontrakt z Realem Madryt do końca przyszłego sezonu, to wcale nie ma pewności, że dotrwa nawet do końca tego sezonu. Wszystko przez wyniki "Królewskich", którzy niespodziewanie zawodzą w dużych meczach. Co prawda są wiceliderami La Ligi, ale w Lidze Mistrzów zajmują dopiero 20. miejsce.

Ancelotti wezwany na rozmowę z Perezem

Dwie dotkliwe i wysokie przegrane z FC Barceloną, w tym w finale Superpucharu Hiszpanii. Porażki w LM z Lille, Milanem i Liverpoolem, męczarnie z Borussią Dortmund czy Atalantą. Ligowy remis z Atletico Madryt i przegrana z Athletikiem Bilbao. Z pewnością pierwsza część sezonu w wykonaniu Realu Madryt pozostawia wiele do życzenia. Zespół ze stolicy Hiszpanii miał całkowicie zdominować Europę po przyjściu Kyliana Mbappe, ale na razie jest dalej niż bliżej osiągnięcia założonego planu.

Real nie radzi sobie w meczach z wielkimi zespołami, co może być zaskakujące dla obserwatorów, ale jest frustrujące dla kibiców, piłkarzy i szefa klubu, Florentino Pereza. Ten chce, by sztab trenerski jak najszybciej przełamał złą passę w szlagierach. Jesienią dał czas i przestrzeń na poprawę formy, miał cierpliwość. Zdaniem hiszpańskich mediów ma ona jednak się powoli wyczerpywać.

Jak podaje "Mundo Deportivo", porażka aż 2:5 w ostatnim El Clasico zmusiła Pereza do zorganizowania spotkania z Carlo Ancelottim. Obecny był także José Ángel Sánchez, dyrektor generalny Realu, jedna z najbardziej zaufanych osób Pereza. Szczegółowo omówiono sytuację zespołu, analizowano niedzielny mecz z Barceloną.

Według gazety wyciągnięto kilka wniosków z tego spotkania. Przede wszystkim wskazano braki jakościowe w drużynie - zarówno indywidualne, jak i całego zespołu. Ale nie wiadomo, czy Real dokona ruchów w zimowym okienku transferowym. Atmosfera robi się coraz bardziej napięta, bo od "Los Blancos" oczekuje się pewnej gry w każdym spotkaniu, także w tych trudniejszych, a na razie madrytczycy nie spełniają oczekiwań.

Mimo to Perez nie zamierza zwalniać Ancelottiego, ufa Włochowi, że poradzi sobie z niepewną sytuacją. "Trener Realu Madryt nie jest na razie kwestionowany w najwyższych szczeblach" - uważa "MD".

Aby było choć trochę lepiej, Real musi wygrać w czwartek w 1/8 finału Pucharu Króla. Zagra u siebie z Celtą Vigo. Początek spotkania o godzinie 21:30.