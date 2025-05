Sensacja w II lidze! Co za koszmar Wieczystej Kraków

Na papierze gospodarze byli zdecydowanymi faworytami sobotniego spotkania. Po 28 kolejkach w tabeli 2. ligi zajmowali 3 miejsce, do drugiej Polonii Bytom tracąc tylko 3 oczka. Wygrana z Wisłą Puławy sprawiłaby więc, że Wieczysta zrównałaby się punktami z bezpośrednim konkurentem w walce o awans do 1. ligi.

Problem polega na tym, że drużyna ostatnio przeszła zmianę sztabu szkoleniowego. W połowie kwietnia klub postanowił zwolnić z funkcji pierwszego trenera Sławomira Peszkę.

- Nie potrzebowałem wypocząć, nie byłem tym zmęczony, czy przepracowany. Lubiłem to, co robiłem. Dobrze się tam czułem. Przydarzyła się sytuacja, jaka się przydarzyła. Cały czas pozostaję w kontakcie z drużyną i prezesem. Jest kwestią otwartą ws. tego, co będę dalej robił w Wieczystej. Kolejne tygodnie dadzą odpowiedź czy pozostanę w klubie. Teraz celem jest zrobienie licencji UEFA PRO - skomentował tę decyzję Peszko w rozmowie z "Kanałem Sportowym".

Zespół tymczasowo objął Rafał Jędraszczyk, a pod jego wodzą Wieczysta przegrała 0:1 ze Skrą Częstochowa. Od 1 maja za drużynę odpowiada Przemysław Cecherz.

Apatia Kraków. Gospodarze bez pomysłu, goście - prosto i skutecznie

W pierwszej połowie fani krakowskiej drużyny mogli obawiać się, że tym razem nie zadziała stara zasada o efekcie nowej miotły. Piłkarze Wieczystej grali bowiem apatycznie, ospale. W ofensywie gospodarze nie mieli żadnego pomysłu na to, w jaki sposób dobrać się do bramki gości. Tym samym w 45 minut oddali zaledwie 2 strzały na bramkę Puław. Oba były niecelne.

Za to piłkarze Macieja Tokarczyka mieli prosty, ale dobry plan na mecz. Nastawiali się na kontry wyprowadzane skrzydłami. W ten sposób padła pierwsza bramka: Kacper Polowiec przeprowadził odważny rajd prawą stroną boiska, po czym płasko odegrał na środek pola karnego do niepilnowanego Kacpra Szymanka, który pokonał Antoniego Mikułkę. Tym sposobem do przerwy walcząca o utrzymanie Wisła Puławy sensacyjnie prowadziła!

Sensacja stała się faktem! Wieczysta przegrała z totalnym bankrutem

Podopiecznym trenera Cecherza trzeba oddać, że w pierwszych dziesięciu minutach drugiej połowy dobrze zareagowali na niepowodzenie. Sam szkoleniowiec trafił też ze zmianą, gdyż wprowadził na boisko Pawła Łysiaka, a ten już w 51. minucie odwdzięczył mu się bramką na 1:1.

Wieczysta zaczęła więc przeważać i stwarzała realne zagrożenie pod bramką gości. Wtedy jednak posypał się cały ich plan na mecz. Wisła wyszła bowiem z kolejną kontrą, a jej efekt był taki, że w polu karnym Wieczystej faulowany został Szymanek. Odpowiedzialny za ten faul Daniel Mikołajewski otrzymał drugą żółtą kartkę, przez co wyleciał z boiska.

Chwilę później jedenastkę na bramkę zamienił Bartosz Wiktoruk, który z powodu radości po bramce... następnie musiał zostać zmieniony! Wszystko to wina jego kolegi z zespołu, Kamila Kumocha, który tak mocno i niefortunne pociągnął strzelca bramki za bark, że ten upadł na murawę i musiał sobie coś naciągnąć.

Ostatecznie jednak Wisła Puławy - klub, którego przyszłość jest niepewna - dowiozła wygraną do końca meczu. I dokonała tego w wielkim stylu, nie broniąc rozpaczliwie wyniku, tylko dominując na boisku. Wieczystej w starciu z jednym z najbiedniejszych zespołów 2. ligi nie pomogły zatem ogromne pieniądze. I kto wie, być może ta porażka ostatecznie zaważy o tym, że klub Wojciecha Kwietnia w tym sezonie nie wywalczy awansu do 1. ligi.

Wieczysta Kraków 1:2 Wisła Puławy

Bramki: Szymanek (30'), Łysiak (51'), Wiktoruk (61')