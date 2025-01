Były reprezentant Polski wylądował w trzeciej lidze, a teraz takie wieści

Michał Helik w poprzednim sezonie spisywał się naprawdę imponująco. Stał się kapitanem i główną podporą defensywy Huddersfield Town, a pomimo że jest obrońcą, strzelił aż 9 goli. Za jego dobrą postawą nie poszła jednak forma całej drużyny. Huddersfield niespodziewanie zajęło przedostatnie miejsce i spadło z Championship. W tej sytuacji reprezentant Polski wylądował w League One, czyli w trzeciej lidze angielskiej. Wygląda jednak na to, że po pół roku uda mu się stamtąd wydostać.

Media: Jest oferta za Michała Helika. Doszło do porozumienia

Ma mu to umożliwić transfer do innego klubu. O takim mówiło się już latem, ale ostatecznie 29-latek pozostał w Huddersfield. W pierwszej części sezonu znów spisywał się bardzo solidnie. Rozegrał 17 meczów na poziomie League One, w których strzelił dwa gole. Ostatnio zakładał także opaskę kapitańską. W końcu pojawiła się też konkretna oferta.

Jak poinformował Pete O'Rourke z portalu Football Insider, Huddersfield Town doszło do porozumienia z Oxford United ws. sprzedaży Polaka. Wkrótce mają rozpocząć się rozmowy na temat osobistych warunków kontraktu, a także zostaną przeprowadzone badania medyczne.

Helik znów w Championship? Spotka innego byłego reprezentanta Polski

Gdyby faktycznie doszło do transferu, Helik powróciłby do Championship, czyli na drugi poziom rozgrywkowy w Anglii. W Oxford United spotkałby również innego byłego reprezentanta naszego kraju - Przemysława Płachetę. Skrzydłowy dołączył do tego klubu w lipcu ubiegłego roku ze Swansea. Do tej pory rozegrał dla niego 12 meczów, strzelił dwa gole i zaliczył dwie asysty.

W Oxford United Helik biłby się jedynie o utrzymanie. Zespół zajmuje 17. miejsce w tabeli i ma zaledwie sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. Z kolei Huddersfield w tabeli League One jest czwarte i ma realne szanse na powrót na zaplecze Premier League. Wybór byłego kadrowicza może zatem nieco dziwić, jeśli zaakceptuje ofertę.