Stanęli na jednym podium z reprezentacją Izraela. To, co zrobili, wywołało burzę

"Szwajcarska drużyna wywołała dyplomatyczną burzę" - piszą media po po tym, co stało się na mistrzostwach Europy U-23 w Tallinnie w szermierce. Chodzi o fakt, że reprezentacja Szwajcarii nie odwróciła się do izraelskiej flagi. - Zachowaliście się w sposób, który hańbi was samych i wasz kraj - uważa izraelski minister spraw zagranicznych. Do sprawy odnieśli się już szwajcarscy szermierze.

