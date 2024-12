Gwiazdor Manchesteru City pokazał, jaką dostał wiadomość. Skandal

Manchester City znajduje się w wielkim kryzysie. Od początku listopada wygrał tylko jeden mecz - z Nottingham Forest (3:0) - a było ich łącznie aż dziewięć. W dwóch padł remis, a w pozostałych sześciu drużyna Pepa Guardioli poniosła porażkę. Jedną z nich kibice zobaczyli w środę w Turynie, gdzie tamtejszy Juventus wygrał 2:0. Po tym spotkaniu na angielską ekipę spadła fala krytyki, ale okazuje się, że nie tylko. Mocno oberwało się szczególnie jednemu z piłkarzy.

Obraźliwe wiadomości pod adresem Kyle'a Walkera. Klub reaguje

Mowa o Kyle'u Walkerze, który spędził na murawie pełne 90 minut. Obrońca udostępnił w mediach społecznościowych jeden ze wpisów, jaki pojawił się na jego Instagramie. Zakrawał on o rasizm. "Bracie, możesz się p*******ć i umrzeć. Ty głupi g******y c*******u" - brzmiała treść wiadomości, ale danych jej adresata Anglik nie ujawnił. "Nikt nigdy nie powinien być obiektem takiej podłości, rasizmu i groźnych obelg, jakich doświadczyłem w Internecie od wczorajszego meczu" - zaczął Walker.

"Instagram i władze muszą temu zapobiec dla dobra wszystkich, którzy cierpią z powodu tego nadużycia. To nigdy nie jest akceptowalne. Naszym kibicom mówimy: będziemy nadal pracować jako zespół, aby być lepszymi, doskonalić się i wspólnie wyjść na prostą" - zakończył.

Kyle Walker Screen z Kyle Walker/InstaStory

Na skandaliczne wiadomości pod adresem Walkera zareagował też Manchester City. Klub stanął w obronie piłkarza. "Manchester City stanowczo potępia rasistowskie obelgi, które były słane do Kyle'a Walkera po wczorajszym meczu. Nie zamierzamy tolerować żadnej formy dyskryminacji, niezależnie od tego, czy dzieje się to na stadionie, czy jak w tym przypadku w Internecie. Zaoferujemy Kyle'owi nasze pełne wsparcie po tym okropnym traktowaniu, jakiego doznał" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Dramatyczna sytuacja Manchesteru City w Lidze Mistrzów

Porażka z Juventusem może mieć poważne konsekwencje dla Manchesteru. Nie jest bowiem pewne, że finalista z 2023 roku w ogóle zagra w fazie pucharowej LM. Kolejne zero punktów kosztowało angielską drużynę spadek na... 22. lokatę, a tylko 24 powalczą w kolejnych fazach zmagań.

Co więcej, przed Guardiolą i spółką jeszcze dwa spotkania, z czego jeden może okazać się bardzo wymagający. Mowa o starciu z Paris Saint-Germain. Mimo że francuski gigant także zawodzi w rozgrywkach - dopiero 25. lokata - to z pewnością będzie zdeterminowany, by wygrać i awansować w tabeli.