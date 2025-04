Sensacyjne wieści z Hiszpanii ws. Lewandowskiego. "Naprawdę niesamowite"

Robert Lewandowski rozgrywa bardzo dobry sezon w barwach FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski zagrał dotychczas w 48 spotkaniach, zdobył 40 bramek i miał trzy asysty. Lewandowski jest liderem najlepszych strzelców La Ligi (ma trzy gole więcej od wicelidera - Kyliana Mbappe) i zajmuje czwarte miejsce wśród najskuteczniejszych w Lidze Mistrzów (ma tylko dwie bramki straty do lidera - Serhou Guirassy'ego, który już nie poprawi swojego dorobku, bo Borussia Dortmund odpadła w ćwierćfinale).

Sensacyjne wieści z Hiszpanii. Barcelona rozważa odejście Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski będzie grał w FC Barcelonie też w przyszłym sezonie. Polak ma ważną umowę z tym klubem do 30 czerwca 2026 roku. Hiszpański dziennik "Marca" uważa, że możliwa jest przyszłość Barcelony bez Lewandowskiego od lata 2026 roku. Dziennikarze informują, że Joan Laporta, prezes Barcelony myśli już o potencjalnych następcach polskiego napastnika. W tym sezonie Lewandowskiego na środku ataku zastępuje nominalny skrzydłowy Ferran Torres.

Na temat odejścia Lewandowskiego z FC Barcelony napisał też niemiecki Bild. Polak trafił nawet na czołówkę strony dziennika.

"To byłoby naprawdę niesamowite! Sensacyjne plotki o napastniku w Barcelonie" - to tytuł artykułu. "Czy Barcelona może sobie pozwolić na to, by Lewandowski odszedł? "Marca" odpowiada twierdząco i mówi o nim, że "jest u kresu wytrzymałości". Prawdopodobnie oznacza to, że nie jest już w pełni sprawny fizycznie, biorąc pod uwagę jego wiek – 36 lat" - czytamy w Bildzie.

Lewandowski na okładce Bilda Screen Bild

Według dziennika "Marca" numerem 1 wśród napastników na liście życzeń Laporty jest 25-letni Julian Alvarez, piłkarz Atletico Madryt. Laporta chciałby sprowadzić reprezentanta Argentyny nawet już po zakończeniu tego sezonu. Hiszpańskie media pisały kilka dni temu, że Alvarez jest niezadowolony z fatalnego sezonu Atletico Madryt (odpadnięcie w 1/8 finału Ligi Mistrzów i w półfinale Pucharu Króla oraz dopiero trzecie miejsce w La Lidze z aż dziesięciopunktową stratą do FC Barcelony na zaledwie pięć kolejek do końca sezonu) i rozważa opuszczenie klubu po zaledwie jednym sezonie. I to mimo faktu, że ma ważną umowę do czerwca 2030 roku.

Działacze Barcelony mają zaoferować za transfer Alvareza około 60 milionów euro.

Alvarez w tym sezonie zagrał 50 spotkań, zdobył 27 goli i miał pięć asyst.