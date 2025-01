Manchester City idzie na całość. 50 mln za kolegę reprezentanta Polski!

Manchester City pod koniec października popadł w ogromny kryzys. Ekipa Pepa Guardioli doznała pięciu porażek z rzędu. W sumie od przegranej z Tottenhamem 1:2 w EFL Cup do ostatniego w 2024 r. meczu z Leicester (2:0) wygrała tylko dwa z 14 spotkań. Remedium mogą okazać się zimowe transfery. Jeden z wydaje się być już dosłownie o krok.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęsny na dłużej w bramce Barcelony? Gleń: Umiem sobie wyobrazić, że będzie numerem 1

Manchester City "złożył oficjalną ofertę". 50 milionów na stole. Niebywałe, kogo chcą za to kupić

Takie informacje przekazał w piątek dziennikarz Fabrizio Romano. Chodzi o sprowadzenie klubowego kolegi Przemysława Frankowskiego z RC Lens Abdukodira Chusanowa. - Manchester City jest bliski zawarcia umowy z Abdukodirem Chusanowem! Pep Guardiola również dał swoje zielone światło. Jak ujawniono ekskluzywnie 10 dni temu, jest on głównym celem, a porozumienie z RC Lens jest teraz na etapie końcowym. Chusanow uzgodnił warunki osobiste, ponieważ chce przeprowadzki - czytamy na platformie X.

Chusanow to 20-letni reprezentant Uzbekistanu. Do Lens trafił w lipcu 2023 r. z białoruskiego Eniergietyku-BDU Mińsk za zaledwie 100 tys. euro. Kwota, jaką teraz proponuje za niego City, przyprawia wręcz o zawrót głowy. - Manchester City jest teraz o krok od podpisania kontraktu z Abdukadirem Chusanowem. Klub Premier League złożył dziś oficjalną ofertę, pakiet wart 50 mln euro, w tym premie. Utalentowany środkowy obrońca Lens jest zainteresowany przeprowadzką do Anglii, a City oferuje mu długoterminowy kontrakt - poinformował dziennikarz niemieckiego Sky Patrick Berger. Drużynie zależy jednak na transferze, tym bardziej że obecnie kontuzjowanych jest dwóch jej stoperów - John Stones i Ruben Dias.

Gdyby te informacje się potwierdziły, Chusanow stałby się najdroższym uzbeckim piłkarzem w historii. Do tej pory rekord należy do Eldora Szomurodowa, za którego w 2021 r. AS Roma zapłaciła Genoi 19,60 mln euro. W sumie w barwach Lens Chusanow rozegrał 31 spotkań i zaliczył jedną asystę. Ostatnio zbierał bardzo dobre recenzje za postawę w defensywie.