"Jeden z najlepszych na świecie". Tak, to o Zielińskim. Prosto z ust legendy

12 - prawie aż tyle lat Marek Hamsik grał w Napoli. Nic więc dziwnego, że ten świetny pomocnik stał się legendą tego klubu. W barwach Napoli rozegrał on aż 520 spotkań. Jego bilans to: 121 bramek oraz 104 asysty.

Legenda Napoli skomentował grę Zielińskiego. Co za słowa

Przez trzy sezony kolegą klubowym Marka Hamsika był reprezentant Polski - Piotr Zieliński, który tego lata odszedł z Napoli i związał się umową z mistrzem Włoch - Interem Mediolan. Polak dla Napoli zagrał 364 razy, zdobył 51 goli i miał 46 asyst. - Dużo się od niego nauczyłem. Super się z nim grało, był to wielki zawodnik - powiedział rok temu o Hamsiku Piotr Zieliński podczas spotkania ze zwycięzcami Pucharu Tymbarku.

Teraz Hamsik wypowiedział się na temat Zielińskiego dla włoskich mediów.

- Napoli miało wielu mistrzów w tamtym okresie, ale jeśli pomyślę o tym, kto zainspirował całe miasto i stadion, to wybieram "Pocho", czyli Ezequiela Lavezziego. To był zaszczyt z nim grać i do dziś często ze sobą rozmawiamy. Lubię też wspominać Piotra Zielińskiego, jednego z najlepszych pomocników na świecie - powiedział Hamsik w rozmowie z Corriere dello Sport.

Od razu po swoim odejściu z Napoli Hamsik też bardzo chwalił Zielińskiego. - Mało mu brakuje do tego, by stać się mistrzem. To niesamowity chłopak z wielkimi umiejętnościami. Jeden z najlepszych zawodników, z którymi trenowałem. Kiedy się odblokuje, wszyscy zobaczycie gracza, którego podziwiałem na treningach w ostatnich latach. W sumie w niektórych spotkaniach już pokazywał, na co go stać - przyznał w 2019 roku Hamsik.

Napoli po trzech kolejkach Serie A z sześcioma punktami zajmuje szóste miejsce w tabeli. Z siedmioma punktami prowadzi Inter Mediolan.