Mocna reakcja Sutryka na oskarżenia po spadku Śląska. "Nie zostawię"

Śląsk Wrocław jako wicemistrz Polski spadł z ekstraklasy. To zdanie, choć brzmi surrealistycznie jest prawdą. Wrocławianie w piątek przegrali z Górnikiem Zabrze (0:2), a w kolejnych dniach wyniki ułożyły się dla nich niekorzystnie. Zagłębie Lubin wygrało z Widzewem Łódź (2:1), a Lechia Gdańsk z Koroną Kielce (3:2). Na dwie kolejki przed końcem Śląsk jest już pewny - nie wygrzebie się ze strefy spadkowej.

Sutryk zabrał głos. "Przykro"

Spadek tak zasłużonego klubu wywołuje lawinę komentarzy i szukanie odpowiedzi na pytania: dlaczego Śląsk Wrocław żegna się z ligą? Odpowiedzi znajdują się nie tylko w klubowych gabinetach, ale także w ratuszu. Miasto jest właścicielem Śląska i wśród odpowiedzialnych za spadek wymienia się niekompetencję urzędników. Często pada także nazwisko prezydenta Jacka Sutryka.

Prezydenta, któremu wielokrotnie zarzucano, że ogrzewał się w blasku sukcesów wicemistrzowskiego sezonu, a gdy wyniki się pogorszyły schował głowę w piasek. W poniedziałek pryncypał Wrocławia zabrał głos na antenie Radia Wrocław. Więcej o jego wypowiedziach pisaliśmy w tym miejscu.

We wtorek światło dzienne ujrzał wywiad przeprowadzony przez "Gazetę Wrocławską". Prezydent postanowił odnieść się do wielu kwestii. Nie tylko tych bezpośrednio związanych ze spadkiem.

"Jest mi przykro i smutno. Równocześnie zdaję sobie sprawę, że te kilka miesięcy minie szybko i że Śląsk wróci do Ekstraklasy" - odpowiedział na pytanie Mai Majewskiej, redaktorki naczelnej "Gazety Wrocławskiej", co czuje po spadku klubu z ekstraklasy.

"Może to wynika z tego, że ja od 30 lat chodzę na mecze Śląska Wrocław. Jak jeszcze niektórzy na chleb mówili 'beb', to ja już siedziałem na trybunach. Pamiętam Śląsk grający w I, II, III lidze. Pamiętam derby Śląska ze Ślęzą na ul. Wróblewskiego, pamiętam dłubanie słonecznika podczas meczów na ul. Oporowskiej. Pamiętam też sukcesy i porażki na stadionie miejskim. I co ważne pamiętam, w przeciwieństwie do niektórych, że Śląsk jest cały czas wicemistrzem kraju. I kiedy w sezonie 2023/24 zdobywaliśmy ten tytuł, to nikt mi tego sukcesu nie przypisywał, za to dziś wielu, no może niektórzy, tytułują mnie ojcem porażki" - dodał po chwili.

Sutryk odniósł się także do głośnego tematu z dawna obiecywanej wszystkim prywatyzacji. Jego stanowisko jest w tej sprawie jasne. "Do 26 maja czekamy na zgłoszenia potencjalnych inwestorów. Jedno mogę powiedzieć - nie zostawię Śląska. Nie zostawię Śląska bez pomocy. Chcę podkreślić, że spadek do I ligi nie jest katalizatorem, niczego nie przyśpiesza. Wszystko idzie swoim torem. Gdzie indziej jest problem. Jeśli komuś się wydaje, że sprzedamy i miasto nie będzie pomagać, to jest w błędzie. Proszę spojrzeć na Ekstraklasę, tu prawie każdy klub jest dotowany przez samorząd. Tak to funkcjonuje w polskiej lidze. Koniec, kropka" - powiedział Sutryk.

Temat Śląska Wrocław w ostatnich dniach jest jedną z najgorętszych kwestii dotyczących polskiej piłki.

"42 mln w 2023 r., 21 mln w 2024 i 20 mln w 2025 - co najmniej tyle miasto Wrocław przeznaczyło na piłkarski Śląsk. I teraz prezydent Wrocławia Jacek Sutryk może sobie stanąć przed wybudowanym za prawie miliard złotych stadionem i powtórzyć za Grekiem Zorbą: "Jaka piękna katastrofa". Tak piękna, że reszta ekstraklasy powinna się z niej cieszyć" - tak pisał dziennikarz Sport.pl Michał Kiedrowski.

"W polskiej piłce nie zdarzyło się to od niemal pół wieku. Śląsk Wrocław został pierwszym wicemistrzem kraju, który rok po sukcesie spadnie z najwyższej klasy rozgrywkowej. I to spadnie z hukiem. Odpowiedzialność za tę katastrofę nie leży jedynie po stronie na piłkarzy. Winni zasiadają i w gabinetach klubowych, i w miejskich. Na czele z tym najważniejszym - prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem" - komentował Filip Macuda ze Sport.pl.

Wrocławianie w ekstraklasie spędzili ostatnie 17 lat. Dłużej w lidze występują tylko Legia Warszawa, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Przed WKS-em jeszcze dwa mecze w tym sezonie. W piątek 16 maja zagrają u siebie z Jagiellonią, a 24 maja na wyjeździe zmierzą się z Puszczą Niepołomice - także zdegradowanym zespołem.