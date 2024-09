W środę IMGW ostrzegał, że w południowej Polsce od 12 do 16 września pojawią się wielkie ulewy. Wszystko za sprawą niżu genueńskiego Boris. "Przewiduje się, że w samym Wrocławiu w ciągu najbliższych kilku dni spadnie aż 380 litrów wody na metr kwadratowy. W stan gotowości zostali postawieni także Czesi" - pisał Marcin Jaz ze Sport.pl.

Ma być armagedon nad Wrocławiem. "#ByleDoPoniedziałku nabiera zupełnie nowego znaczenia"

"Zapowiadane przez IMGW trzydniowe, nawalne opady to ogromne wyzwanie dla miasta i jego mieszkańców. We Wrocławiu odwołane zostały wszystkie, miejskie imprezy. Jesteśmy w kontakcie z organizatorami innych wydarzeń" - napisał na Facebooku Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Sutryk miał też na myśli m.in. poniedziałkowy mecz piłkarzy Śląska Wrocław w ekstraklasie. Tego dnia o godz. 19 drużyna prowadzona przez Jacka Magierę zmierzy się ze Stalą Mielec. W tej sprawie Śląsk wydał komunikat w mediach społecznościowych.

"#ByleDoPoniedziałku nabiera teraz zupełnie nowego znaczenia. Przypominamy, że na ten moment mecz ze Stalą odbędzie się według planu. W razie zmian natychmiastowo was poinformujemy" - napisano na profilu Śląska w portalu X.

- Na ten moment jeszcze nie możemy udzielić żadnych informacji, bo takowych nie posiadamy. Jeszcze nie wiemy, jaka decyzja zapadnie odnośnie meczu w poniedziałek. Zakładam, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Jeśli się czegokolwiek dowiemy, to będziemy od razu komunikować. Ale na ten moment nic nie wiem. Musimy to jak najszybciej załatwić - powiedział w rozmowie ze Sport.pl Marek Wadas z biura prasowego Śląska Wrocław w środę wieczorem.

W niedzielę we Wrocławiu odbędzie się też mecz żużlowej Speedway Ekstraligi: Betard Sparta Wrocław podejmie ebut.pl Stal Gorzów. "My nie odwołujemy spotkań w PGE Ekstralidze. Nie mamy takiej mocy. Jak tylko taka informacja się pojawi, to na pewno ją przekażemy" - napisał klub w mediach społecznościowych.

Wróćmy jeszcze do piłki nożnej. Ostrzeżenie meteorologiczne związane z aktywnością niżu genueńskiego obejmują też województwo śląskie. A tam w weekend zaplanowane są dwa mecze ekstraklasy: GKS Katowice - Widzew Łódź (piątek, godz. 20.30) i Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice (niedziela, godz. 12.15). Patrząc na aktualne prognozy wydaje się, że ulewy ominą te miasta i te mecze powinny zostać rozegrane.