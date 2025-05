"PZPN oficjalnie poinformował, że Lechii nie przyznano licencji na grę w Ekstraklasie w sezonie 2025/26" - przekazał związek pod koniec kwietnia. Co jasne - nie była to ostateczna decyzja, gdyż nastąpiło od niej odwołanie ze strony Lechii. We wtorek PZPN wydał kolejny komunikat w tej sprawie.

Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię (3)