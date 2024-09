Były kapitan reprezentacji Polski nie odpuścił. Ostro o piłkarzach Probierza

Polacy zakończyli wrześniowe zgrupowanie z trzema punktami na koncie. Dyskusje na temat gry polskiej kadry trwają, a już za miesiąc kolejne mecze. W październiku biało-czerwoni zagrają z Portugalią i Chorwacją. Kto wie? Być może w gronie powołanych znajdą się zawodnicy, którzy dawno nie grali z orłem na piersi.

Bąk krytykuje reprezentanta Polski. Zwrócił uwagę tylko na fryzurę

Tak było też tym razem. Jednym z zawodników, którzy dostali szansę od Michała Probierza po dłuższej nieobecności był Jakub Kamiński. Przed wrześniowym zgrupowaniem ostatni występ zanotował przeciwko Mołdawii (1:1). Zagrał wtedy tylko 19 minut.

Teraz otrzymał szansę w drugim spotkaniu. Wybiegł w podstawowym składzie na starcie z Chorwacją i na murawie spędził w sumie 81 minut. Był to jego 15. mecz dla seniorskiej reprezentacji Polski, jednak podobnie jak większość kadrowiczów nie wyróżnił się niczym pozytywnym.

Jego gra rozczarowała jednego z byłych reprezentantów Polski. Jacek Bąk w rozmowie z "Super Expressem" w gorzkich słowach podsumował jego występ:

- Jakub Kamiński wrócił do kadry. Myślałem, że zagra tak, że będzie się paliło. A tu nic. No, fajną fryzurę miał. Tym się wyróżnił. To tak pół żartem, pół serio, bo cenię go. Ma chłopak potencjał. Ale musi mieć w sobie też więcej odwagi na zasadzie: teraz to ja wam wszystkim pokażę, co potrafię - przyznał były kapitan polskiej kadry.

Jacek Bąk to były reprezentant Polski. W latach 1993-2008 rozegrał 96 meczów, w których zdobył trzy gole. Wraz z kadrą wystąpił na mistrzostwach świata w Korei Południowej i Japonii, a także Niemczech - na tym turnieju był kapitanem polskiej drużyny. Reprezentacyjną karierę zakończył po mistrzostwach Europy w Austrii i Szwajcarii.