Niebywała parada Wojciecha Szczęsnego. "Jak Superman" [WIDEO]

Juventus przed niedzielnym meczem z Fiorentiną zanotował serię czterech meczów w Serie A bez wygranej. To sprawiło, że drużynie z Turyna powoli zaczęła wymykać się kwestia awansu do Ligi Mistrzów w kolejnym sezonie. Z tego też powodu przed spotkaniem z Fiorentiną trener Massimiliano Allegri poprosił m.in. Wojciecha Szczęsnego o wpłynięcie na drużynę przed ostatnim etapem sezonu, który rozstrzygnie o wszystkim.

Reakcja miała nadejść w meczu z Fiorentiną. Pierwsza połowa była udana dla Juventusu, gdyż gola na 1:0 strzelił w 21. minucie Federico Gatti. Jedenaście minut później do siatki trafił Dusan Vlahović, ale jego bramka została anulowana z powodu spalonego.

Wojciech Szczęsny uratował wygraną Juventusu. "Pan bramkarz"

Do przerwy Juventus prowadził 1:0, a w drugiej połowie cierpiał prawdziwe katusze. Piłkarze gospodarzy zanotowali zaledwie 16 proc. posiadanie piłki w drugich 45. minutach! Do tego pozwolili rywalom na dziesięć strzałów, z czego dwa z nich zmusiły Wojciecha Szczęsnego do interwencji.

Najgroźniejsza była próba Nico Gonzaleza w 74. minucie. Argentyńczyk zawinął z lewej nogi zza pola karnego, ale magiczną, bajeczną interwencją popisał się Wojciech Szczęsny, który sparował piłkę na poprzeczkę! - Wow! Co za parada Szczęsnego! Jak z Walią w Cardiff. Frunął jak Superman, jakby tu miał pelerynę. Pan bramkarz Wojciech Szczęsny. Co on tu zrobił. To jest sztos! - zachwycali się, komentujący to spotkanie Mateusz Święcicki i Tomasz Zieliński.

- Szczęsny jest niezwykłym bramkarzem, który nie mówi dużo, ale jest zawsze na miejscu. Pokazuje, że jest jednym z najlepszych bramkarzy w Europie - chwalił reprezentanta Polski Massimiliano Allegri na konferencji po meczu z Fiorentiną.

Ta parada okazała się kluczowa, gdyż Juventus "dowiózł" wygraną 1:0 i tym samym umocnił się na trzecim miejscu w tabeli Serie A z dorobkiem 62 punktów. Z kolei dla Wojciecha Szczęsnego było to 13 czyste konto w 29 występach w tym sezonie.