Włosi zobaczyli gola Zielińskiego i oniemieli. Piękne słowa o Polaku, wysokie oceny

Piotr Zieliński czekał na to 187 dni. Tyle czasu minęło od ostatniego trafienia Polaka w barwach Napoli w tym sezonie. Po raz ostatni dokonał tego 3 października zeszłego roku w starciu z Realem Madryt (2:3) w Lidze Mistrzów, gdy pokonał Kepę Arrizabalagę z rzutu karnego. W meczu przeciwko Monzy (4:2) Zieliński oddał kapitalny strzał sprzed pola karnego, a piłka po odbiciu się od poprzeczki wpadła do bramki. "Co tu się dzieje. Bomba za bombą. To jest jakiś konkurs na bramkę kolejki, może nawet sezonu. Ależ uderzenie. Być może to pożegnanie z Neapolem będzie pozytywne" - krzyczeli komentatorzy Eleven Sports.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze wylądowali w Warszawie, a tam szok. Garstka kibiców

Po stronie Monzy gole strzelali Milan Djurić oraz Andrea Colpani, a w Napoli, poza Zielińskim, na liście strzelców znalazł się Victor Osimhen, Matteo Politano oraz Giacomo Raspadori. Jak reprezentant Polski został oceniony przez włoskie media?

Włosi rozpływają się nad Zielińskim. "Magik. Jeden z głównych bohaterów"

Jak nietrudno się domyślić, Zieliński miał jedną z najwyższych not w zespole Napoli. "To był mecz o dwóch twarzach Polaka. Zieliński był raczej anonimowy w pierwszej połowie, a na początku drugiej został jednym z głównych bohaterów. To on dał Neapolowi trzeciego gola" - pisze tuttomercatoweb.com, które przyznało Polakowi "siódemkę" w skali 1-10. "Nie był widoczny przez cały mecz. A potem strzelił wspaniałego gola i wyciągnął królika ze swojego kapelusza" - dodaje calcionapoli1926.it. "Podkręcił obroty w miarę upływu meczu. Jego strzał z lewej nogi pod poprzeczkę był cudowny" - zaznacza włoski Eurosport.

"Zieliński to magik. Po słabej pierwszej połowie odpowiedział Matteo Politano równie świetnym trafieniem dla Napoli" - czytamy na stronie fantacalcio.it. "To on zagrał dobrą piłkę do Cyrila Ngonge, który strzelił gola, ale wtedy był na spalonym. Zdobył szaloną bramkę z krawędzi pola karnego" - dodaje sport.virgilio.it. "Poświęcił się w kryciu w pierwszej połowie, kiedy pojawiały się przestrzenie do gry. Jego strzał lewą nogą to prawdziwa rozkosz. I swego rodzaju uwolnienie" - uważa serwis tuttonapoli.net. "Strzelając gola Polak strząsł kurz ze swoich ramion" - podsumowuje calcionapoli24.it.

To był czwarty gol Zielińskiego w tym sezonie. Wcześniej, poza Realem Madryt, zdobywał bramki we wrześniowych meczach z Lazio (1:2) i Udinese Calcio (4:1). Warto dodać, że Zieliński od nowego sezonu będzie zawodnikiem Interu Mediolan. Tam podpisze łącznie czteroletni kontrakt, dzięki któremu zarobi 4,5 mln euro netto plus premie za sezon. Zieliński grał dla Napoli w latach 2016-2024 i trafił do tego klubu latem 2016 r. za 16 mln euro z Udinese Calcio.

Dzięki wygranej z Monzą Napoli awansowało na siódme miejsce z 48 punktami i wciąż walczy o grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Obecnie Napoli traci dwa punkty do szóstej Atalanty Bergamo. To miejsce gwarantuje udział w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy.