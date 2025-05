Yamal bije rekord za rekordem. Fenomen. Chowa Messiego i Ronaldo do szafy

We wtorek po godz. 20 FC Barcelona poinformowała, że jeden z największych talentów w historii piłki nożnej - Lamine Yamal podpisał nową umowę z klubem. Będzie grał w FC Barcelonie przynajmniej do 2031 roku. - Tym samym zakończyły się wielomiesięczne spekulacje i informacje medialne. Warto też zaznaczyć, że poprzednia umowa wygasała w czerwcu 2026 r., a Yamal będzie pełnoletni dopiero 13 lipca - pisał Aleksander Bernard, dziennikarz Sport.pl.

Wszystkie rekordy Lamine'a Yamala

Hiszpańskie media są zachwycone faktem, że Yamal dłużej będzie grał w FC Barcelonie. "Wczesna legenda Lamine Yamal będzie kontynuował prezentowanie swojego niezwykłego talentu w kolejnych latach gry w Barcelonie. Młody skrzydłowy olśniewa w tym sezonie, potwierdzając swoją przynależność do najlepszych piłkarzy na świecie, pomimo młodego wieku, i ma szansę dalej powiększać swoją imponującą kolekcję znakomitych rekordów" - pisze "Mundo Deportivo".

Dziennik wylicza też wszystkie rekordy Yamala. Mimo że zawodnik ma zaledwie 17 lat, to jest ich już mnóstwo. I to nie tylko na arenie ligowej, ale też w Lidze Mistrzów, czy nawet w reprezentacji Hiszpanii! Według wyliczeń Jordiego Batalli, dziennikarza "Mundo Deportivo" jest ich aż 37! Jeśli nastolatek nie zwolni tempa, a wydaje się to wątpliwe, to wymaże wiele rekordów dwóch legend piłki nożnej, jednych z najlepszych zawodników nie tylko La Ligi, ale całego świata: Argentyńczyka Leo Messiego czy Portugalczyka Cristiano Ronaldo.

Yamal już teraz jest m.in. najmłodszym asystującym strzelcem bramki i autorem dubletu w La Lidze. W Lidze Mistrzów skrzydłowy FC Barcelony jest najmłodszym piłkarzem w historii rozgrywek z asystą, golem i trafieniem w półfinale. To samo tyczy się mistrzostw Europy.

"Osiągnięcia Yamala nie pozostały niezauważone, a Barcelona będzie cieszyć się jego talentem przez wiele kolejnych lat. Było to życzeniem wszystkich stron" - kończy tekst "Mundo Deportivo".

Yamal w sezonie 2024/2025 zagrał w FC Barcelonie w 55 spotkaniach, zdobył 18 bramek i miał 25 asyst.