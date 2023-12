To mogą być ważne wieści dla Zielińskiego. Gigant wkrótce to ogłosi

W ostatnim czasie wiele mówi się na temat przyszłości Piotra Zielińskiego. Kontrakt Polaka z Napoli wygasa w czerwcu przyszłego roku i wiele wskazuje na to, że nie zostanie on przedłużony. Media coraz częściej informują, że po sezonie pomocnik zmieni otoczenie i trafi do Interu Mediolan.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa wie, dlaczego odpadli z pucharów

Piotr Zieliński będzie miał w Interze konkurenta. Media nie mają wątpliwości

W trwającym sezonie jednym z liderów Interu Mediolan jest Henrich Mchitarian, który rozegrał 23 mecze i zdobył dwie bramki oraz zanotował pięć asyst. Umowa Orimianina wygasa w czerwcu 2024 roku. Według Fabrizio Romano niebawem ma zostać przedłużona.

"Porozumienie osiągnięto kilka tygodni temu, a teraz wszystko wymaga tylko przypieczętowania. Podpisze nowy kontrakt do czerwca 2025 roku. Nie ma żadnych wątpliwości zarówno po stronie zawodnika, jak i klubu" - przekazał dziennikarz.

Są to ważne wieści z punktu widzenia Piotra Zielińskiego, który od przyszłego sezonu najprawdopodobniej będzie zawodnikiem Interu. Wówczas głównym rywalem Polaka o skład będzie właśnie Mchitarian. Rywalizacja między zawodnikami zapowiada się niezwykle ciekawie, gdyż obaj są w bardzo dobrej dyspozycji i są jednymi z czołowych graczy całej ligi.

W bieżącym sezonie Piotr Zieliński rozegrał 22 mecze, w których strzelił trzy gole i zaliczył tyle samo asyst. Kolejną okazję do gry będzie miał w piątek 29 grudnia o 18:30. Tego dnia Napoli podejmie na własnym stadionie Monzę. Drużyna Polaka po 17 kolejkach zajmuje siódme miejsce w tabeli Serie A i ma na koncie 27 punktów. Liderem Serie A jest Inter.