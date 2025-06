Oto pierwszy finalista Ligi Narodów! Pięć minut Ter Stegena jak z koszmaru

Czerwiec to czas drugiej w tym roku przerwy reprezentacyjnej. To także czas najważniejszych rozstrzygnięć w czwartej edycji Ligi Narodów. W środowy wieczór na stadionie w Monachium rozegrano pierwszy półfinał. Niemcy podejmowali Portugalię - triumfatora pierwszej, historycznej edycji.

Portugalia pierwszym finalistą Ligi Narodów. Ronaldo znów zadecydował

Powiedzieć, że w pierwszej połowie spotkanie działo się niewiele, to nic nie powiedzieć. Najciekawszym momentem meczu był... jego początek. Zwłaszcza że został opóźniony przez potężne gradobicie. Piłkarze na murawę stadionu w Monachium wybiegli z opóźnieniem, a sędzia Slavko Vincić zagwizdał o 21:10, a nie o 21:00 jak początkowo planowano. Szans w pierwszych 45 minutach było jak na lekarstwo. Strzały Leona Goretzki i Cristiano Ronaldo bez trudu obronili bramkarze: Diogo Costa i Marc-Andre ter Stegen.

Po przerwie kibice w końcu doczekali się gola. Najpierw dobrą okazję zmarnował Ronaldo, a chwilę później Joshua Kimmich dośrodkował z głębi pola na głowę wbiegającego Floriana Wirtza, który sprytnym strzałem głową pokonał Costę. Portugalczycy protestowali, domagając się nieuznania gola z domniemanego owodu spalonego Nicka Woltemade, ale sędzia po konsultacji z arbitrem VAR bramkę uznał.

Stracony gol na Portugalczyków podziałał mobilizująco. Między 63., a 68. minutą meczu goście dwukrotnie pokonali ter Stegena, który nie mógł nic poradzić. Najpierw po pięknej indywidualnej akcji gola z dystansu zdobył rezerwowy Francisco Conceicao. Następnie Nuno Mendes wyłożył piłkę do pustej bramki dla Cristiano Ronaldo, a ten zdobył swojego 137. gola dla portugalskiej kadry. Mecz zakończył się zwycięstwem Portugalii, która awansowała do finału.

Dla Cristiano Ronaldo - strzelca decydującego gola był to moment symboliczny - po raz pierwszy w swojej karierze, w wieku 40 lat, pokonał Niemców, z którymi do tej pory ponosił same porażki (2006, 2008, 2012, 2014, 2021).

Wygrana mogła być bardziej efektowna, ale w końcówce meczu ter Stegen kapitalnie obronił strzały Diogo Joty i Conceicao.

Drugi półfinał zostanie rozegrany w czwartek. Hiszpania zagra z Francją na stadionie w Stuttgarcie. Będzie to rewanż za półfinał Euro 2024, w którym Hiszpanie pokonali Francuzów 2:1. W niedzielę 8 czerwca rozegrane zostaną mecze o medale.

Najpierw w Stuttgarcie o trzecie miejsce, a następnie w Monachium finał całych rozgrywek.