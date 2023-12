Rewolucja u naszych sąsiadów. Szykuje się smutny koniec legendy

Powiedzieć, że reprezentacja Niemiec znajduje się w dużym kryzysie, to nic nie powiedzieć. Na mistrzostwach świata w Katarze nasi zachodni sąsiedzi nie wyszli nawet z grupy, a w 2023 zanotowali absolutnie wstydliwe wyniki jak na swoją historię. Niemcy w mijających dwunastu miesiącach rozegrali jedenaście spotkań towarzyskich. Kadra prowadzona najpierw przez Hansiego Flicka, a następnie Juliana Nagelsmanna wygrała zaledwie trzy z tych meczów, dwa zremisowała, a aż sześć przegrała (w tym z Polską 0:1). A to wszystko na pół roku przed Euro 2024, które zostanie rozegrane w ich kraju.

Sepp Maier nie widzi sensu w powrocie Toniego Kroosa do reprezentacji. "Miał swój czas"

Jedną z opcji na wzmocnienie reprezentacji Niemiec przed zbliżającym się turniejem miałby być powrót Toniego Kroosa. Pomocnik Realu Madryt po Euro 2020 postanowił zakończyć karierę w barwach narodowych. Od tamtego czasu jest podstawowym zawodnikiem "Królewskich" i prezentuje doskonałą formę - w tym sezonie jest najlepszy pod względem liczby asyst w lidze hiszpańskiej (sześć). "Bild" przekazał, że Kroos ma mocno rozważać powrót do kadry na Euro 2024.

- Nie sprowadzałbym Kroosa z powrotem. Nie sądzę, żeby jego ponowna gra w reprezentacji była czymś dobrym. Miał swój czas. Na jego pozycji mamy wielu utalentowanych zawodników, którzy mogą pomóc drużynie. To popularny w mediach tematu, ale nie powołałbym Kroosa. Nie oznacza to, że nie jest świetnym zawodnikiem, ponieważ zrobił wiele dla niemieckiego futbolu - ocenił w Sport1 Sepp Maier, legendarny bramkarz Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec, mistrz świata z 1974 roku.

Kolejne mecze Niemcy rozegrają w marcu, więc do tego czasu powinna się rozstrzygnąć kwestia ewentualnego powrotu Kroosa do kadry. W barwach narodowych 33-latek rozegrał 106 spotkań, w których zdobył 17 bramek i zanotował 19 asyst. Wraz z reprezentacją zdobył brązowy medal na mundialu w 2010 roku, mistrzostwo świata w 2014 i dwukrotnie grał w półfinale Euro - w 2012 i 2016 roku.

Sepp Maier w bolesnych słowach o Robercie Lewandowskim. Wskazał cenniejszego napastnika

Legendarny bramkarz Bayernu pokusił się także o porównanie Harry'ego Kane'a z Robertem Lewandowskim. Anglik notuje spektakularne wejście do monachijskiego zespołu, co docenia Maier. - Cechą szczególną Kane’a jest to, że pracuje także dla innych i pokazuje, jak bardzo zinternalizował się już FC Bayern. Jest też dobry dla Bundesligi. Kane jest znacznie cenniejszy od Lewandowskiego - ocenił 79-latek.