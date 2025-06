Oto najczarniejszy scenariusz dla Świątek w Paryżu. "Sprzyja Sabalence"

Spotkanie Świątek i Sabalenki można określić jako przedwczesny finał Rolanda Garrosa. Białorusinka jest aktualną liderką rankingu WTA i w tym roku prezentuje znakomitą formę. Tego samego nie można było powiedzieć o Świątek, której dyspozycja w sezonie 2025 pozostawiała wiele do życzenia. W Paryżu Polka pokazuje jednak, że korty Rolanda Garrosa są dla niej magicznym miejscem i planuje zdobyć na nich czwarty tytuł z rzędu.

Legenda nie ma wątpliwości, ten szczegół może zdecydować

Opinią na temat zbliżającego się półfinału na kanale Tennis Channel podzieliła się Tracy Austin. Dwukrotna triumfatorka US Open zwróciła uwagę na jeden aspekt, który może okazać się kluczowy podczas rywalizacji obu tenisistek. Są nim warunki atmosferyczne.

- Wspominając o pogodzie. Jeśli jest gorąco, myślę, że to sprzyja Sabalence. Jeśli jest zimno, warunki się uspokajają, a to pomaga Świątek. A z tego, co słyszałam, ma być zimno - powiedziała Austin.

Mimo wszystko Austin trudno było wytypować faworytkę czwartkowego półfinału: - Szanse rozkładają się 50 na 50, ponieważ Iga wygrała w Paryżu cztery razy. Wróciła na kort, na którym odniosła tak wiele sukcesów. Myślę, że wszyscy czujemy pewien rodzaj pewności siebie, kiedy wracamy do miejsca, w którym spisaliśmy się naprawdę dobrze.

- Wspaniale jest widzieć Igę z powrotem w formie. Widzieliśmy ją w tylu meczach, w których wyglądała na zdenerwowaną, ale teraz jest spokojniejsza. Stara się być bardziej pozytywnie nastawiona i myślę, że to dla niej naprawdę ważne. Wygranie wszystkich French Open z pewnością jej w tym pomogło - komplementowała Świątek Austin.

Jednocześnie Austin widziała też wiele zalet w grze Sabalenki:- Teraz Sabalenka gra w fantastycznego tenisa. Ujawniła się jej dojrzałość na korcie, jest bardzo konsekwentna. Jest też spokojniejsza.

Spotkanie między Aryną Sabalenką a Igą Świątek w półfinale Roland Garros odbędzie się w czwartek nie przed godz. 15:00 na korcie centralnym im. Philippe'a Chatriera w Paryżu. Wcześniej odbędzie się finał miksta między Amerykanami (Taylor Townsend i Evan King) a Włochami (Sara Errani i Andrea Vavassori). Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Eurosporcie 1 i na platformie Max.

Relacja tekstowa na żywo z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.