Media: To się dzieje! Piotr Zieliński dogadał się z nowym klubem

W ostatnim czasie wiele mówi się na temat przyszłości Piotra Zielińskiego. Kontrakt Polaka z Napoli wygasa w czerwcu przyszłego roku i wiele wskazuje na to, że nie zostanie on przedłużony. Media coraz częściej informują, że po sezonie pomocnik zmieni otoczenie i trafi do Interu Mediolan.

Piotr Zieliński zgodził się na przenosiny do Mediolanu. Znamy szczegóły

Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Pasquale Guarro. Zdaniem dziennikarza Zieliński dogadał się już z Interem w sprawie długości kontraktu i zarobków. Polak ma podpisać z ekipą z Mediolanu trzyletnią umowę z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Miałby zarabiać cztery i pół miliona euro rocznie. Guarro dodał, że działacze Interu nie chcą ryzykować, że piłkarz się rozmyśli albo wykorzysta ich, by uzyskać lepszy kontrakt w Napoli. Z tego powodu oczekują podpisu na umowie już w pierwszych dniach stycznia.

Niedawno na temat przyszłości Zielińskiego wypowiedział się prezes Napoli Aurelio de Laurentiis. - Rozmawiamy cały czas o nowym kontrakcie. Piotr powiedział, że chce zostać w Napoli na całe życie. Między tym, co się mówi, a co się robi, jest też fakt, że jako Polakowi w pewnym stopniu zależy mu na słońcu i morzu. Ale być może jest bardziej przyzwyczajony do mglistego otoczenia - stwierdził.

W bieżącym sezonie Piotr Zieliński rozegrał 22 mecze, w których strzelił trzy gole i zaliczył tyle samo asyst. Kolejną okazję do gry będzie miał w piątek o 18:30. Tego dnia Napoli podejmie na własnym stadionie Monzę. Drużyna Polaka po 17 kolejkach zajmuje siódme miejsce w tabeli Serie A i ma na koncie 27 punktów.

Inter natomiast radzi sobie w trwających rozgrywkach doskonale i aktualnie jest liderem tabeli z dorobkiem 44 punktów. Nad drugim Juventusem ma cztery punkty przewagi.