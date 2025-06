Zieliński na zgrupowaniu kadry, a tu takie wieści. Inter ogłosił transfer

Piotr Zieliński ma za sobą pierwszy sezon w Interze Mediolan, gdzie lepsze momenty przeplatał gorszymi. Po przegranym finale Ligi Mistrzów (0:5 z PSG) pomocnik przyjechał na zgrupowanie reprezentacji Polski, a jego klub ogłosił transfer.

Piotr Zieliński ma nowego konkurenta. Inter Mediolan zachwyca się 21-latkiem

Na początku roku Inter zakontraktował Petara Susicia z Dinama Zagrzeb. A w środę oficjalnie potwierdzono sprowadzenie 21-letniego Chorwata za 14 mln euro (plus 2,5 mln możliwych bonusów). "Utalentowany pomocnik o świetnej wizji gry, technice i wszechstronności, który może pełnić różne role w środku pola" - tak przedstawiono go na oficjalnej stronie klubu.

Te słowa mogą niepokoić Zielińskiego, także występującego w centralnej części boiska. W ostatnich miesiącach występował on jako środkowy lub defensywny pomocnik, zatem Susić będzie jego konkurentem. Dużo będzie też zależało od koncepcji nowego trenera.

Petar Susić nowym piłkarzem Interu Mediolan. Nie tak dawno skarcił reprezentację Polski

- Jestem piłkarzem, który lubi grać zespołowo. Chcę pomagać moim kolegom z drużyny tak bardzo, jak to możliwe, robiąc, co mogę, najlepiej jak potrafię - tak przestawił się Chorwat, który z dużym szacunkiem podchodzi do bardziej uznanych kolegów z zespołu.

- Myślę, że będę mógł się wiele nauczyć. Jest tu kilku graczy z dużym doświadczeniem, kilku graczy najwyższej klasy, którzy przez lata grali w Lidze Mistrzów, a także w mistrzostwach świata i Europy, Copa America. To wszystko potwierdza ich bogactwo doświadczenia: myślę, że mogą mi wiele pomóc. Mogę poprawić się taktycznie, w obronie i ataku. Nigdy nie jest się idealnym i myślę, że trzeba starać się rozwijać każdego dnia, postaram się robić dokładnie to - powiedział klubowym mediom.

21-latek to siedmiokrotny reprezentant Chorwacji, a Polacy mogą go pamiętać z meczów reprezentacji obu krajów w zeszłorocznej Lidze Narodów. W Osijeku (1:0 dla gospodarzy) zagrał 45 minut, a w Warszawie (3:3) pełne 90 minut i miał gola oraz asystę.

W Interze Mediolan Petar Susić będzie mógł zadebiutować już za kilkanaście dni. Drużyna Piotra Zielińskiego i Nicola Zalewskiego zagra bowiem w klubowych mistrzostwach świata, jej grupowi rywale to: Monterrey, Urawa Red Diamonds i River Plate.