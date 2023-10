Media: Mistrz świata z Kataru wpadł na dopingu

Alejandro "Papu" Gomez otrzymał druzgocącą wiadomość. Agencja antydopingowa poinformowała go, że otrzymał pozytywny wynik testu na obecność niedozwolonych substancji, za co został ukarany zawieszeniem na okres dwóch lat. Jak podaje hiszpańskie Relevo, chodzi o próbkę pobraną po jednym z listopadowych treningów FC Sevilli, tuż przed wylotem na mistrzostwa świata do Kataru. Niedługo później Gomez wraz z reprezentacją Argentyny zdobył mistrzowskie trofeum.

Kolega Messiego zdyskwalifikowany za doping. Poszło o syrop dla dzieci

Jak relacjonuje portal, według wersji samego piłkarza do wzięcia środków dopingujących miało dojść przez przypadek. Gomez skarżył się, że kilka dni wcześniej miał bardzo ciężką noc. Z powodu drobnych problemów zdrowotnych zażył syrop przeznaczony dla swoich dzieci. Miał być to lek podobny do salbutamolu, powodującego rozkurcz oskrzeli i lepszą wentylację płuc. To jednak w żaden sposób nie usprawiedliwia piłkarza, ponieważ uczynił to, nie informując nawet klubowego lekarza.

O tym, że w laboratorium mocniej zainteresowano się próbką wiedział tylko sam Gomez oraz jego ówczesny klub FC Sevilla. Hiszpanie mieli spory problem. Zamierzali go sprzedać do innego zespołu, ale dysponując taką wiedzą, narażali się na potencjalne komplikacje. Na początku września kontrakt rozwiązano, a Argentyńczyk pod koniec miesiąca związał się z włoską Monzą.

Ledwo zmienił klub, już go zdyskwalifikowali. A co z reprezentacją Argentyny?

W tym sezonie Serie A Gomez zdążył rozegrać raptem 40 minut - 15 przeciwko Sassuolo i 25 z Salernitaną. W kolejnych meczach już nie zagra. W tym momencie został zawieszony. Od dyskwalifikacji może się jeszcze odwoływać, ale rzadko przynosi to korzystny dla sportowca efekt. Może to dla niego oznaczać de facto koniec kariery. Ma już na karku 35 lat, a przerwa nie ułatwi mu podtrzymania odpowiedniej formy.

Alejandro Gomez na mistrzostwach świata w Katarze wystąpił w dwóch meczach - przeciwko Arabii Saudyjskiej w fazie grupowej i Australii w 1/8 finału. Nie ma to jednak większego znaczenia. Lionel Messi i jego koledzy nie mogą stracić mistrzostwa z powodu dyskwalifikacji jednego piłkarza. W takich wypadkach stosowana jest wyłącznie kara indywidualna.