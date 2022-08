Oficjalnie: Arkadiusz Milik w Juventusie

O tym, że Arkadiusz Milik może dołączyć do Juventusu spekulowano już od kilku dni. Oprócz niego do klubu przymierzany był Memphis Depay. Ostatecznie Włosi postawili na Polaka. W czwartek reprezentant Polski przyleciał do Turynu, gdzie przeszedł testy medyczne i uzgodnił warunki kontraktu. W piątek rano Juventus oficjalnie poinformował o wypożyczeniu polskiego napastnika z Marsylii. Umowa 28-latka będzie obowiązywała do końca czerwca 2023 roku.

Arkadiusz Milik wraca do Serie A. Teraz czas na Juventus

Dla Arkadiusza Milika jest to powrót do Serie A po kilkunastu miesiącach. Wcześniej występował w barwach Napoli, gdzie przez 1,5 roku był wypożyczony z Marsylii. Juventus za pozyskanie reprezentanta Polski z wicemistrza Francji zapłacił dwa miliony euro, w tym milion bonusów. Polak ma zarabiać w Turnie 3,5 miliona za sezon. Klub zapewnił sobie także prawo pierwokupu napastnika za osiem milionów euro.

Głównym rywalem Arkadiusza Milika o miejsce w wyjściowym składzie Juventusu będzie Serb Dusan Vlahović. 22-latek bardzo dobrze zaczął bieżące rozgrywki. W dwóch meczach ligowych zdobył dwie bramki. Ponadto w Juventusie Milik będzie występował wraz z innym reprezentantem Polski - Wojciechem Szczęsnym.

Milik ma na koncie rozegrane łącznie 93 spotkania w Serie A, w których zdobył 38 bramek i zanotował 2 asysty. Ponadto w sezonie 2019/20 wywalczył z Napoli Puchar Włoch. W ośmiu meczach zdobył bramkę. W tym sezonie 28-letni napastnik dwukrotnie pojawił się na placu gry w Ligue 1 - oba spotkania rozpoczął w wyjściowym składzie.

Okazję do debiutu Milik będzie miał już w najbliższy weekend. W sobotę Juventus zmierzy się z AS Romą. Początek meczu o 18:30.