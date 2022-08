"Odmówiono im kawałka historii w najokrutniejszy sposób". Samobój w 120. minucie el. LKE [WIDEO]

W czwartek rozegrano decydujące spotkania Ligi Konferencji Europy. Ten wieczór miał zdecydowanie gorzki smak dla polskich kibiców. Lech, choć awansował, to zaledwie zremisował 1:1 z Dudelange, zaś Raków odpadł po golu stracony w 120. minucie meczu ze Slavią Praga. Trudno jednak to porównać z tym, co przeżyli kibice z Irlandii Północnej.

Mistrz Irlandii Północnej był kilkadziesiąt sekund od historycznego sukcesu. Akcja kuriozum wszystko zniszczyła

Mistrz kraju Linfiled FC mierzył się z łotewskim RFS. W pierwszym meczu było 2:2, zaś w drugim 0:0 w regulaminowym czasie gry i dogrywka. W tej w 104. minucie gola dla Irlandczyków strzelił Kyle McClean. Linfield było w tamtym momencie zaledwie 16 minut od historycznego sukcesu, jakim byłby awans do fazy grupowej jakichkolwiek europejskich rozgrywek.

Czas mijał, a RFS grało coraz bardziej ofensywnie, ale nie było w stanie wyrównać. W 120. minucie Linfield miało szansę na podwyższenie wyniku. Kontra czterech na jednego nie zakończyła się jednak golem, ale zaledwie słabym strzałem, z którym nie miał problemów znany z polskich boisk Pavels Steinbors. Doświadczony bramkarz szybko wyrzucił piłkę w kierunku kolegów z zespołu. Ci za pomocą dwóch podań przedostali się pod bramkę Linfield. Dośrodkowanie w pole karne chciał wybić Jimmy Callacher, ale interweniował tak niefortunnie, że pokonał własnego bramkarza. Było więc 1:1 i rzuty karne.

Piłka jest jak wiadomo brutalną dyscypliną, a maksyma o "niewykorzystanych sytuacjach, które lubią się mścić", nie jest tylko powielanym przez ekspertów okołosłowie. RFS wygrało 4:2 w karnych i awansowało do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. "Odmówiono im kawałka historii w najokrutniejszy możliwy sposób" - podsumował ten występ "The Guardian".

Jak dotąd żaden klub z tego kraju nie grał w fazie grupowej europejskich pucharów. Dla łotewskiego RFS to z kolei pierwszy w historii awans na ten szczebel europejskich rozgrywek. Jedynym klubem z tego kraju, który grał w fazie grupowej w Europie była Ventspils w sezonie 2009/2010 (4. miejsce w grupie LE).