Mueller błyskawicznie reaguje na losowanie LM. "Panie Lewangoalski" [WIDEO]

Robert Lewandowski i FC Barcelona poznali swoich rywali w fazie grupowej tegorocznej Ligi Mistrzów. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza zagra w grupie C z Bayernem Monachium, Interem Mediolan oraz Viktorią Pilzno. "FC Barcelona, Bayern Monachium... Robert Lewandowski. Można wyłączać losowanie grup Ligi Mistrzów. Najlepsze i najciekawsze za nami... albo może raczej przed nami" - pisali eksperci na Twitterze.

Thomas Mueller reaguje na losowanie LM. I zaczepia Lewandowskiego. "Panie Lewangoalski"

Thomas Mueller opublikował wideo na Instagramie i podzielił się swoimi wrażeniami odnośnie do losowania fazy grupowej Ligi Mistrzów. Pomocnik Bayernu skorzystał z okazji, by zaczepić Roberta Lewandowskiego. - Co za wspaniałe losowanie dla wszystkich kibiców futbolu. Panie Lewangoalski, do zobaczenia w Monachium. Jedziemy, dajmy czadu w tym sezonie - powiedział Mueller, dopisując w opisie: "To będzie szczególnie wyzwanie, by zagrać przeciwko Robertowi Lewandowskiemu i jego nowej drużynie".

Thomas Mueller wypowiadał się w podobnym tonie po losowaniu, rozmawiając z oficjalną stroną Bayernu Monachium. - Co za wspaniała historia, że już niedługo zagramy z FC Barceloną z Robertem Lewandowskim w składzie. Dla mnie to jest świetna grupa z wielkimi zespołami i na pewno to będą wspaniałe mecze dla fanów. Musimy jednak odrobić pracę domową, żeby wywalczyć awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów - stwierdził.

Jednocześnie nie spełniła się prośba Roberta Lewandowskiego, o której mówił w rozmowie ze "Sport Bildem" tuż po transferze do FC Barcelony. - Nie chciałbym trafić na Bayern Monachium. Jest za wcześnie na to i byłoby to dla mnie dziwne uczucie. To moja prośba na losowanie. Jak by mnie przyjęli kibice na Allianz Arenie? Mam nadzieję, że pozytywnie, bo tylko takie mam wspomnienia z tym klubem. Ta przygoda zostanie na zawsze w moim sercu - mówił wówczas polski napastnik.