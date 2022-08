Oto czarny koń MŚ siatkarzy? Chcą wrócić do światowej czołówki z przytupem

Dla Polaków mistrzostwa świata rozpoczną się w piątek wieczorem, meczami polskiej grupy w Katowicach, a w szczególności pierwszym spotkaniem kadry Nikoli Grbicia - przeciwko Bułgarii. Pierwszy dzień na turnieju rozgrywanym w Polsce i Słowenii na dobre rozpocznie się jednak już od 11:00. Już wtedy w Arenie Stozice w Lublanie nie powinno zabraknąć grzmotów na boisku.

Mecz otwarcia MŚ może się okazać prawdziwym hitem. Turniej otworzą Kubańczycy i Brazylijczycy. Ekspertom trudno przewidzieć, która z drużyn może się okazać lepsza. Czy Brazylia pokaże klasę i doświadczenie w występach na wielkich imprezach? A może to Kuba sprawi niespodziankę i ogra o wiele bardziej utytułowanego przeciwnika, stając się pierwszą rewelacją rozgrywek?

Czarny koń MŚ siatkarzy to Kuba? Mówi się nawet o sensacyjnej walce o medal

Kubańczycy od kilku lat próbują nawiązać do swoich największych sukcesów. Czyli tych pokolenia przełomu lat 70. i 80., które zapewniło im jedyny medal olimpijski - brąz z Montrealu w 1976 roku, tego z lat 90., które seryjnie stawało na podium Ligi Światowej, albo ostatniej generacji świętującej sukcesy - z początków ostatniej dekady, kiedy udało im się zostać wicemistrzami świata w 2010 roku.

Robią to jednak bezskutecznie: od kilku lat osłabieni brakiem zawodników, którzy zmieniali reprezentacje, jak Wilfredo Leon, który wyjechał do Polski, czy Joandry Leal, który gra dla Brazylii, stracili kontakt ze światową czołówką. Ten ostatni raz mieli podczas igrzysk olimpijskich w Rio, które skończyli na jedenastym miejscu. Dwa lata później na MŚ byli dopiero osiemnastą drużyną turnieju. Ale wydaje się, że nastał idealny czas, żeby ten kontakt odnowić.

Drużynę coraz częściej nazywa się czarnym koniem rozgrywek, a wielu ekspertów typuje, że jeśli Kubańczykom dopisze nieco szczęścia, mogą nawet trafić w okolice strefy medalowej. To byłaby już jednak spora niespodzianka.

Kubańczycy "wskrzeszają" kadrę. Osiemnaście zwycięstw, które mają "nie uśpić"

Kuba to zwycięzca tegorocznego Challenger Cup, w którym FIVB wyłania nowego członka siatkarskiej elity - drużynę, która w kolejnym sezonie zagra w Lidze Narodów z piętnastoma innymi najlepszymi drużynami na świecie. Kubańczyków nie było tam od pięciu lat, gdy wycofali się z rozgrywek. Od tego czasu odbudowywali drużynę z nadzieją, że będzie im dane skorzystać z wychowywanych w kraju talentów i osiągnąć sukces co najmniej tak wielki, jak w 2010 roku.

Czy teraz mają ku temu najlepszą okazję? W lokalnych mediach mówi się wręcz o szansie na "wskrzeszenie" kadry. Poza Challenger Cup, Kuba wygrała jeszcze trzy inne turnieje - Final Six Pan American Cup, dzięki któremu zapewnili sobie udział w przyszłorocznych igrzyskach panamerykańskich, Challenger Norceca Final Four, który zapewniał miejsce w Challenger Cup oraz towarzyski Pan American Cup w Kanadzie. Łącznie osiemnaście spotkań, wszystkie wygrane. I choć rywale nie zawsze byli z najwyższej półki, to w kraju nie brakuje pozytywnych głosów i nadziei, że te mecze pozwoliły zespołowi wykuć formę na MŚ w Polsce i Słowenii.

"Każde z tych zwycięstw pozwala podbudować ego dyscypliny, wokół której w ostatniej dekadzie coraz częściej pojawiały się wątpliwości wobec rozczarowujących porażek" - czytamy w artykule dziennikarki kubańskiego dziennika "Escambray", Elsy Ramos. Zaznacza w nim, że choć kadra to głównie zbiór zawodników grających w zagranicznych klubach, w których każdy doświadcza innego stylu siatkówki, reprezentacja wreszcie zaczęła wyglądać jak jedność.

Najważniejszymi postaciami mają być gwiazdy jednego z najlepszych klubów na świecie, włoskiego Cucine Lube Civitanova, czyli środkowy Robertlandy Simon i przyjmujący Marlon Yant. Ważne role w zespole odgrywają też wyróżniany za świetną dyspozycję w tym roku atakujący, Osniel Melgarejo, czy doświadczony Michael Sanchez. "Na boisku widzieliśmy kreatywną i kombinacyjną grę popartą dobrze rozłożonym atakiem i siłą zagrywek. Skala tegorocznych wygranych nie była jednak największa: nie wszyscy rywale byli w swoich najlepszych składach, a najważniejsze mecze przyjdą dopiero na mundialu. Nie możemy się w nich zatopić i mówić, że jest tylko dobrze. Niech to nas nie uśpi" - zaznacza Ramos.

Na start najtrudniejsze zadanie: ograć wielką Brazylię. Ale ona się chwieje

Na start Kubańczycy mają przed sobą najtrudniejsze zadanie z możliwych. Zagrają z Brazylią, obecnym wicemistrzem świata i wicemistrzem olimpijskim z Tokio. Jeśli oceniać obie reprezentacje pod względem doświadczenia i zdobytych trofeów, to Kuba nie ma do swojego pierwszego rywala podejścia. Ale piątkowe spotkanie w Lublanie nie będzie jednak meczem z tą samą wielką drużyną, która jeszcze niedawno dominowała nad innymi siatkarskimi gigantami rok w rok, a chwiejącą się legendą.

Na pierwszej tegorocznej wielkiej imprezie - Lidze Narodów - Brazylijczycy dość niespodziewanie odpadli z rozgrywek już w ćwierćfinale. Awansowali do turnieju Final 8 rozgrywanego w Bolonii, ale tam ulegli Amerykanom w czterech setach i mogli się pakować po pierwszym spotkaniu. Po raz pierwszy od siedmiu lat zabrakło ich w walce o medale. Zajęli szóste miejsce, najgorsze od 2012 roku.

Wielu już chce zadawać pytanie: czy nie kończy się czas siatkarskiej potęgi, jaką w ostatnich kilkunastu latach stała się Brazylia? Na papierze Amerykanie, Włosi, Francuzi, czy Polacy mają o wiele silniejszy skład od nich, a szanse w rywalizacji z nimi daje się już takim zespołom jak Kuba. To także efekt coraz gorszych wyników brazylijskich młodzieżówek. Te od dłuższego czasu zmierzają w kierunku najgorszych rezultatów od lat. To wskazuje, że w kraju niedługo może zabraknąć talentów, które do tej pory bez większych problemów uzupełniały lukę po doświadczonych zawodnikach, którzy tracili formę, czy kończyli reprezentacyjne kariery.

Brazylijczyków nie można jednak skreślać. O swoją szansę będą walczyć do końca, a srebro igrzysk w Tokio i zeszłoroczna wygrana w Lidze Narodów podkreślają, że wciąż potrafią wygrywać w wielkim stylu. Kubańczycy mają jednak największą szansę od lat, żeby rozpocząć mistrzostwa świata od pokonania rywala tej klasy. I z pewnością nie będą chcieli jej zmarnować.