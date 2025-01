Wojciech Szczęsny zawieszony! Oto powód

Była 56. minuta niedzielnego finału Superpucharu Hiszpanii: FC Barcelona - Real Madryt. Właśnie wtedy Wojciech Szczęsny wybiegł za pole karne i sfaulował biegnącego Kyliana Mbappe. Sędzia Jesus Gil Manzano dostał sygnał z VAR i pobiegł obejrzeć powtórkę. Po chwili podyktował rzut wolny i pokazał polskiemu bramkarzowi czerwoną kartkę.

Wojciech Szczęsny ukarany. Takie przepisy

Faul Szczęsnego skomentował Hiszpan Iturralde Gonzalez, były międzynarodowy sędzia.

- Przybiegł zbyt późno i uderzył Mbappe. Faul był jednak lekki. Sędzia powinien dostrzec go na żywo, ale jeśli tego nie zrobił, to jest to ewidentna praca VAR. To faul i czerwona kartka - przyznaje Iturralde Gonzalez w rozmowie z dziennikiem "AS".

Czerwona kartka, jaką otrzymał Szczęsny, sprawia, że nie będzie mógł zagrać w najbliższym meczu ligowym. 15 stycznia drużyna Hansiego Flicka zmierzy się przed własną publicznością z Realem Betis.

- Warto w tym momencie pamiętać, że Wojciech Szczęsny nie będzie mógł zagrać w kolejnym meczu ligowym, ponieważ wykluczenia z finału Superpucharu Hiszpanii obowiązują w następnym spotkaniu ligowym - dodaje Iturralde Gonzalez. Oznacza to, że między słupkami FC Barcelony z Betisem stanie Inaki Pena, który dotychczas wystąpił we wszystkich 19 spotkaniach.

Wykluczenie Szczęsnego nie sprawiło, że FC Barcelona miała jakiekolwiek problemy z Realem Madryt. Co prawda tuż po zejściu Polaka z boiska, Rodrygo pięknym strzałem z rzutu wolnego zdobył gola na 2:5, ale potem Real Madryt już nie miał dogodnych okazji. Aż do 96. minuty, kiedy zmiennik Szczęsnego - Inaki Pena kapitalnie obronił strzał Mbappe.

Początek meczu FC Barcelona - Real Betis o godz 21. Zapraszamy Państwa do relacji na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.