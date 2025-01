Piątek znów odpalił pistolety! I to w jakim meczu

Krzysztof Piątek strzela gole w ostatnim czasie jak na zawołanie. Od 27 listopada trafiał do siatki rywali aż 11 razy, licząc także bramkę w niedzielnym meczu ligowym z Galatasaray Stambuł. Cieszy taka skuteczność polskiego napastnika. Już w zeszłym sezonie pokazywał się z bardzo dobrej strony (17 golu w 34 meczach), a w ostatnich tygodniach nawiązuje do formy z sezonu 2018/2019, kiedy był trzecim najskuteczniejszym piłkarzem Serie A (22 gole łącznie dla Genoi i Milanu).

Piątek szaleje w Turcji. Kolejny gol

Basaksehir musiał gonić wynik. Do przerwy przegrywał 0:1 po bramce zdobytej przez Barisa Yilmaza w 42. minucie, asystował tutaj Victor Osimhen. Ale na początku drugiej części Piątek miał doskonałą okazję na wyrównanie. Musiał ją wykorzystać i to zrobił.

To była 53. minuta. Basaksehir wyprowadzał kontratak. Posłano długą piłkę właśnie na Krzysztofa Piątka. Polak wygrał pojedynek z dwoma obrońcami Galatasaray i zagrał na lewe skrzydło. Tam był rozpędzony Philippe Paulin Keny, nikt go nie atakował. Zagrał zewnętrzną częścią prawej stopy płaską piłkę w pole karne. Dopadł do niej Piątek na szóstym metrze, uprzedził wychodzącego bramkarza i posłał piłkę do siatki.

To było jego 13. trafienie w tym sezonie ligowym. Dzięki temu wyszedł na samodzielne prowadzenie w klasyfikacji strzelców rozgrywek.

Jednak na więcej Piątka dziś nie było stać. Miał w dalszej części meczu jeszcze próbę z dystansu, ale wyraźnie przestrzelił. Otrzymał też żółtą kartkę, która wyklucza go z gry w następnym meczu ligowym.

Galatasaray zdołał ponownie wyjść na prowadzenie. W 59. minucie Yilmaz strzelił na 2:1. Taki wynik utrzymał się do końca. Galatasaray odniósł 16. ligowe zwycięstwo.

W tabeli ligi tureckiej liderem jest Galatasaray z 50 punktami na koncie, który nie przegrał żadnego meczu i ma aż 11 punktów przewagi nad drugim Fenerbahce, które zagra swój mecz w poniedziałek. Basaksehir jest na siódmym miejscu.