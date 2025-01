Fatalne wieści dla Barcelony nadeszły przed finałem. Nie mogło być gorzej

Kiedy FC Barcelona szykowała się do meczu z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii, z Półwyspu Iberyjskiego nadeszły dla niej fatalne wieści. Główny rywal w walce o mistrzostwo La Liga, Atletico Madryt odniosło kolejne zwycięstwo. Tym razem wyższość drużyny Diego Simeone musiała uznać Osasuna Pampeluna. Była to już 14. wygrana z rzędu dla Atletico we wszystkich rozgrywkach, ale to nie koniec złych wieści dla Katalończyków. Ich strata w tabeli mocno wzrosła.

3 Fot. REUTERS/Violeta Santos Moura Otwórz galerię Na Gazeta.pl