To już jest dramat. Kiwior tego wieczoru nie będzie chciał pamiętać

Mikel Arteta, trener Arsenalu zdecydował się na hitowy, niedzielny mecz Pucharu Anglii z Manchesterem United postawić na kilku zmienników. Szansy nie dostał jednak Jakub Kiwior, który już szósty z rzędu mecz obejrzał z ławki rezerwowych i w ogóle nie pojawił się na boisku.

To już dramat Jakuba Kiwiora!

To jednak nie koniec nieszczęść Kiwiora. Na jego lewej obronie trener Arteta zdecydował się, że zagra zaledwie 18-leti Myles Lewis-Skelly. Gdy przed początkiem dogrywki młody Anglik opuścił boisko, to zastąpił go nie Kiwior, a Lendro Trossard.

Ta ostatnia decyzja Artety zupełnie jednak nie mogła dziwić, bo Arsenal chciał w dogrywce zdobyć zwycięską bramkę i wykorzystać grę w przewadze. Manchester United od 62. minuty grał bowiem w "10", bo drugą żółtą kartkę otrzymał Diogo Dalot.

W dogrywce gospodarze mieli kilka szans, ale brakowało im skuteczności lub dobrze bronił rezerwowy bramkarz gości - Altay Bayindir. Jego koledzy z pola ofiarnie grali też w swoim polu karnym i skutecznie blokowali groźne strzały rywali.

Turecki bramkarz był bohaterem rzutów karnych, bo obronił bowiem strzał Kaia Havertza. Wśród gości bezbłędnie jedenastki wykonali: Bruno Fernandes, Amad Diallo, Leny Yoro, Lisandro Martinez oraz Joshua Zirkzee. Ten pierwszy trafił też w regulaminowym czasie gry, pięknie finalizując kontratak strzałem z 14 metrów.

W 63. minucie wyrównał Gabriel po zamieszaniu w polu karnym.

Dziesięć minut później gospodarze mieli znakomitą szansę na objęcie prowadzenia. Altay Bayindir znakomicie jednak wyczuł intencję strzelającego Martina Odegaarda i obronił rzut karny!

Manchester United w IV rundzie Pucharu Anglii zmierzy się u siebie z Leicester City.