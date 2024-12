Nagle gruchnęły wieści o Hansim Flicku! Doigrał się

Hansi Flick otrzymał czerwoną kartkę w meczu z Realem Betis. Szkoleniowiec żywiołowo zareagował na sytuację związaną z VAR-em i odgwizdaniem rzutu karnego. Zgodnie z przepisami Niemiec został wykluczony na dwa kolejne spotkania, co oznacza, że nie będzie mógł wspierać swoich podopiecznych w starciach z Leganes i Atletico Madryt.

Hansi Flick zawieszony

Na pomeczowej konferencji prasowej Flick tłumaczył się ze swojego zachowania. - Nic nikomu nie powiedziałem, jedynie mówiłem do siebie pod nosem. Wszystko przez to, że podejmowanie decyzji trwało tak długo. Gdy sędziowie potrzebują tyle czasu, można mieć wątpliwości. Z samą kartką się nie zgadzam. Nie wiem, co takiego zrobiłem, nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło. Ale może tutaj inaczej patrzy się na pewne rzeczy. Klub nie będzie się jednak odwoływał od kary - mówił na gorąco.

Hiszpański związek piłkarski podjął oficjalną decyzję ws. szkoleniowca. "Hansi Flick został zawieszony na dwa mecze La Liga za protesty w spotkaniu z Realem Betis. FC Barcelona ma dziesięć dni roboczych od dzisiaj na złożenie odwołania ws. tej decyzji" - podaje profil BarcaInfo, przytaczający treść komunikatu RFEF.

Zdaniem hiszpańskich mediów FC Barcelona będzie odwoływać się od tej kary. To, czy zobaczymy Hansiego Flicka na ławce trenerskiej podczas meczu np. z Atletico Madryt, przekonamy się już niedługo