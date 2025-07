Bale chce kupić klub. Wyłożył na stół niemal 200 milionów

Gareth Bale dwa lata temu zakończył bogatą piłkarską karierę. Jednak na emeryturze nie zamierza odcinać się od futbolu (czasem udziela się jako ekspert), a wręcz ma bardzo ambitne plany na przyszłość. Co idzie w parze z gigantycznymi pieniędzmi.

Gareth Bale chce kupić klub. Wykładają ogromne pieniądze

35-latek chciałby zostać udziałowcem Cardiff City (klub z jego rodzinnego miasta, który wspiera). Wraz z amerykańskim konsorcjum złożyli obecnemu właścicielowi Vincentowi Tanowi ofertę w wysokości 40 mln funtów, czyli blisko 200 mln zł. Co z tego wyjdzie?

To ocenił brytyjski dziennik "Daily Mail", wedle którego "oferta zostanie odrzucona", chociaż oczywiście niczego nie można przesądzić. W końcu Tan sam chce sprzedać klub, który w minionym sezonie spadł z Championship do League One, czyli z drugiego na trzeci szczebel rozgrywkowy. Tak nisko Cardiff City nie było od ponad 20 lat.

Gareth Bale przymierza się do zakupu Cardiff City. "To klub bliski mojemu sercu"

Już kilka tygodni temu były gracz Realu Madryt publicznie mówił o planach zakupu drużyny ze stolicy Walii. - To mój klub, tam dorastałem, a mój wujek (Chris Pike - red.) grał dla nich. Bycie częścią grupy właścicielskiej byłoby spełnieniem marzeń. To klub bliski mojemu sercu. To tam dorastałem i chciałbym być częścią rozwoju Cardiff i doprowadzić je do Premier League, gdzie jego miejsce. Wiem, jak niesamowici są kibice. Wspaniale byłoby spróbować zrobić coś razem - mówił.

W trakcie kariery Gareth Bale nie miał okazji zagrać dla Cardiff City. Szybko wyjechał do Anglii i do seniorskiej piłki przebił się w Southampton. Następnie grał w Tottenhamie (2007-2013 i 2020/21), Realu Madryt (2013-2020 i 2021/22) oraz LAFC (2022). W dorobku ma m.in. pięć zwycięstw w Lidze Mistrzów, trzy mistrzostwa Hiszpanii i jedno MLS oraz Puchar Ligi Angielskiej.