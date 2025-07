Gwiazda reprezentacji Polski odchodzi z FC Barcelony! Hit nad hity

Przed rokiem byliśmy światkami transferu Ewy Pajor z VfL Wolfsburg do FC Barcelony. Polska napastniczka spisała się w debiutanckim sezonie w barwach nowego klubu w sposób fenomenalny, zdobywając 43 bramki, co jest nowym rekordem klubu w liczbie goli w jednym sezonie. Pobiła tym samym dotychczasowy rekord, który należał do Jennifer Hermoso (41 goli). Przyczyniła się do wygrania mistrzostwa, Pucharu i Superpucharu Hiszpanii. Zabrakło jedynie wygranej w Lidze Mistrzyń.

Młodzieżowa reprezentantka Polski odchodzi z FC Barcelony na wypożyczenie do niemieckiego klubu

Tego lata doszło do transferu w drugą stronę. Grająca w młodzieżowych drużynach FC Barcelony Weronika Araśniewicz została wypożyczona na rok do VfL Wolfsburg, gdzie początkowo będzie grać dla ekipy U-20.

"Powodzenia, Weronika!" - przekazano w mediach społecznościowych żeńskiej drużyny FC Barcelony. "Nowe wyzwania" - napisała z kolei sama zawodniczka na swoim instagramowym koncie.

Weronika Araśniewicz była najjaśniejszą postacią w reprezentacji Polski U-19 podczas zakończonych w miniony weekend mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej. Podczas całego turnieju zdobyła trzy z sześciu bramek naszej kadry, co pozwoliło jej zająć trzecie miejsce w fazie grupowej (cztery punkty) i tylko gorszy bilans bramkowy sprawił, że to Włoszki z taką samą liczbą punktów zajęły drugie miejsce.

Szczególną ozdobą było jej trafienie właśnie z Włoszkami, gdy Araśniewicz popisała się indywidualnym rajdem.