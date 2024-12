Wszystkie oczy na Lewandowskiego i Flicka. Znów to zrobili

Przed szóstą kolejką Ligi Mistrzów FC Barcelona plasuje się na szóstym miejscu w tabeli z dorobkiem dwunastu punktów. Blaugrana traci tylko jeden punkt do drugiego miejsca i sześć do pierwszego Liverpoolu. Borussia Dortmund znajduje się na siódmym miejscu i ma dokładnie tyle samo "oczek" co Duma Katalonii. W związku z tym to spotkanie będzie ważne dla układu tabeli.

Robert Lewandowski i Hansi Flick przyłapani

Hiszpańskie media podgrzewają atmosferę przed tym meczem, wyciągając przeszłość Roberta Lewandowskiego oraz próbują odgadnąć wyjściowe składy obu drużyn. Wszystkie największe dzienniki są jednomyślne, ale czy Hansi Flick albo Nuri Sahin nie sprawi jakiejś niespodzianki? Przekonamy się w środowy wieczór.

Na jednym z treningów kamery ponownie przyłapały dyskusję Hansiego Flicka z Robertem Lewandowskim. Obaj żywiołowo dyskutują, a do tego Polak pokazuje szkoleniowcowi jakieś zagrania. O czym rozmawiali? Nie wiadomo, ale być może dotyczyło to taktyki na mecz z Borussią Dortmund, w której przecież w przeszłości "Lewy" występował.

Flick i Lewandowski zostali przyłapani nie pierwszy raz

Robert Lewandowski jest bardzo doświadczonym zawodnikiem i zawsze służy pomocą młodszym kolegom, a nawet trenerowi. To nie jest pierwsza dyskusja Polaka z Hansim Flickiem. Obaj znają się przecież od czasów Bayernu Monachium. Ostatnią taką rozmowę kamery uchwyciły na jednym z treningów po meczu z Las Palmas.

Według relacji katalońskiego "Sportu" było widać dużo gestykulacji, zwłaszcza w wykonaniu Polaka. "Szkoleniowiec przyznał, że jest rozczarowany po spotkaniu Las Palmas i oczekuje od niego lepszych występów, z czym zgodził się nasz zawodnik. W pewnym momencie do rozmowy dołączyli się również członkowie sztabu szkoleniowego Flicka" - opisywano wówczas. W kolejnym meczu z Mallorcą Barca wygrała 5:1.

Mecz Borussia Dortmund - FC Barcelona w 6. kolejce Ligi Mistrzów zaplanowano w środę 11 grudnia o godz. 21:00. Transmisję na żywo będzie można śledzić na antenie Canal+ Extra 1 oraz w internecie w serwisie Canal+ Online.